人民网记者 栗翘楚

近年来，下沉市场成为众多新能源车企发力的新阵地。

春节刚过，山西晋城的李先生换掉了自己开了10年的燃油车。

由于工作性质，每天需要在各县通勤40公里，油费成为他日常开支的大头，新能源汽车成为换车的首选。

“还记得新能源汽车刚推出时候，我还总开玩笑说像一个电动‘玩具’，如今开了两周，驾驶、空间、智能等一系列体验，让我对新能源汽车有了新的认识，加上‘以旧换新’政策，性价比非常高。”李先生说。

随着新能源汽车技术的不断进步和成本的逐渐走低，越来越多的消费者选择购买新能源汽车已经成为一种时尚和潮流。

中国汽车战略与政策研究中心财税金融政策研究总监简晓荣接受人民网采访时表示，近年来，新能源汽车加速下沉，主要得益于政策支持、技术进步、设施补齐等多重因素共同驱动。

“国家自2020年以来持续开展新能源汽车下乡活动，已推出超过200余款下乡车型并覆盖乘用车、微型乘用车、微面、轻型物流货车等不同领域，不断满足农村群众的多样化用车需求，加上国家税收优惠、‘以旧换新’补贴及地方配套出台的消费补贴、充电优惠、路权等利好政策和企业让利‘叠加’发力，进一步激发农村消费潜力。”简晓荣说。

记者在春节采访中发现，插混车型更受下沉市场青睐，智驾也成为消费者选购的主要参考项。

乘联会数据显示，1月纯电动批发销量51.8万辆，同比增长23.3%；1月狭义插混销量29.8万辆，同比增长51.3%。

简晓荣表示，近年来，车企加速布局插混和增程技术并推出主力车型，带动插混和增程车型的市场份额逐渐增长。2024年在售的插混及增程车型超过200款，且销售规模占新能源汽车市场的比例超40%，且插混和增程车型多以SUV车型为主，具有更高的通过性和舒适性，受到消费者的青睐。

“未来，我国新能源汽车市场将继续下沉，农村地区未来发展潜力巨大。如何更好地释放和扩大这一潜在市场，还需要解决部分品牌销售门店密度低、充换电基础设施建设仍不足、售后服务体系不完善等问题。”简晓荣建议，一是引导汽车企业及第三方服务企业下沉销售渠道，针对该地区消费特征，推出适销对路的新能源汽车产品；二是继续深入推进县域充换电基础设施补短板试点，加强县城、乡镇充电网络布局，提升城乡地区充电保障能力；三是推动建设城乡一体的售后服务网络，加强电动汽车维保技术人员培养，提升车辆的维修质量和效率。

(责编：郝帅、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经