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国家税务总局发布《个人所得税综合所得汇算清缴 管理办法》

2025年02月27日09:52 | 来源：人民网
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人民网北京2月27日电（记者车柯蒙）为深入贯彻落实党的二十届三中全会有关部署，推进个人所得税综合所得汇算工作常态化开展，国家税务总局于2月26日正式发布《个人所得税综合所得汇算清缴管理办法》（以下简称《办法》）。《办法》共六章三十七条，主要包括：总则、汇算清缴准备及有关事项填报、汇算清缴办理及服务、退（补）税、管理措施及法律责任、附则，具体内容可登录税务总局官方网站查询了解。

据了解，《办法》在全面系统总结历次汇算清缴情况的基础上，充分吸纳了纳税人以及社会各界提出的意见和建议将近几年实施效果明显、纳税人感受较好的举措以制度形式予以固化，进一步健全相关涉税服务管理体系。比如，汇算初期提供预约办理等服务，方便纳税人快捷办理等。此外，本次出台的《办法》不同于以往每年在汇算期前制发“管一年”的规范性文件，而是调整为“管长远”的部门规章，进一步稳定了社会预期，也更有利于汇算清缴工作的规范化开展。

出台法律效力位阶更高的《办法》，各方在汇算清缴过程中的权利义务关系得以更为清晰界定，为相关涉税服务管理提供了更好的法律保障。比如，《办法》要求税务机关和工作人员应当依法为个人相关涉税信息保密，并列示了纳税人合法权益受到侵犯时的法律救济渠道

记者梳理发现，《办法》进一步彰显了以纳税人为中心的服务理念，个税汇算办理更加省心。比如，税务机关依托个税APP、网站提供申报表项目预填服务，帮助纳税人便捷办理汇算清缴；同时，独立完成汇算清缴存在困难的特殊纳税人如提出申请，税务机关可以为其提供个性化便民服务。

据了解，为落实好《办法》，方便纳税人更深入地了解个税汇算工作，税务总局编制了《2024年度个人所得税综合所得汇算清缴问答》和《个人所得税综合所得汇算清缴提示案例》。前者主要结合纳税人咨询的常见问题进行回答；后者主要对近几年发现的纳税人错误或虚假填报案例进行总结归纳后，告知纳税人汇算常见易犯的错误，提示纳税人规范填报、避免违规。

中国政法大学财税法研究中心主任施正文指出，《办法》以部门规章形式明确汇算清缴具体规则，将以往实践中行之有效的举措以制度形式进行固化，进一步厘清征纳双方权责，保障了纳税人的合法权益，更好稳定了社会预期，标志着我国个人所得税综合与分类相结合的税制改革迈向了更加规范化、法治化的阶段。

税务总局所得税司有关负责人表示，下一步，税务部门将在优化个税APP各项功能的基础上，持续加强办税辅导，优化纳税服务，为纳税人提供更加精准、高效的服务体验。

(责编：郝帅、吕骞)
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