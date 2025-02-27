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财经观察：促消费惠民生 各地“组合拳”齐发力

人民网记者 孙红丽
2025年02月27日08:57 | 来源：人民网
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2025年网络消费实现开门红、以旧换新带动商品消费平稳增长、春节档票房刷新影史纪录、春运跨区域流动人次超过90亿、入境游明显升温……开年以来，我国消费市场亮点突出，服务消费活力十足，消费新场景不断拓展。

大力提振消费，全方位扩大国内需求，是今年经济工作的重点任务。近期，各地因地制宜，结合自身特色，通过政策创新不断激发消费活力。

消费者（左）在湖北武汉一家商场里挑选手机。人民日报记者 吴君摄

消费者（左）在湖北武汉一家商场里挑选手机。人民日报记者 吴君摄

服务消费提质惠民

服务消费是消费市场提质升级的重要领域，也是带动商品消费的重要抓手。近日召开的国务院常务会议提出，要推动服务消费高质量发展，实施服务消费提质惠民行动。

聚焦山东省的资源优势、产业优势，山东提出“扩大鲁菜全国影响力”“发展冰雪旅游、康养旅游、生态旅游、工业旅游”“创新发展健康美业”等一揽子具有山东特色的政策措施。

扩大传统消费、服务消费、新型消费，浙江杭州增加体育赛事、演唱会、首店首发首秀等优质消费场景供给，全年选树夜间消费“名星”店100家、新引进各类首店200家以上。

促进旅游“流量”变消费“增量”，重庆提出聚焦“重庆味道”“重庆艺创”“重庆精造”3个类别，聚力培育“渝伴礼”必购必带品牌，并联动市文旅委、市体育局举办“跟着电影品美食”“跟着赛事去消费”等活动。

“各地强化消费品牌引领，支持新型消费加快发展，促进‘人工智能+消费’、健康消费等，持续打造消费新产品新场景新热点。”中国宏观经济研究院市场所研究员刘翔峰表示，我国消费市场正在深刻变革，消费者追求更高品质的产品，也更注重个性化消费体验。大宗消费升级换代，商品品类深度细分，文旅消费和体验消费蓬勃兴起，创新积极引领新型消费。

以旧换新加力扩围

以旧换新蕴藏巨大市场空间。春节期间，全国汽车、家电家居、手机等数码产品等以旧换新销售量达到860万台（套）、销售额超过310亿元，家电、手机销售收入同比大幅增长约166%、182%。

作为各地提振消费的重要抓手，今年各地开展以旧换新活动更注意因地制宜、形式创新，针对补贴品类、操作流程等不断优化。

河北建立电动自行车以旧换新跨部门协同工作机制，打造旧车销户、旧电池回收、新车上牌“一站式服务”，便利群众交旧换新。

浙江鼓励地市自主增加补贴品类，构建起“12+N”的家电以旧换新品种体系，更好满足群众多样化消费需求。

商务部流通发展司司长李佳路表示，2025年家电以旧换新工作重点将突出“扩围”和“便利”。其中，“扩围”方面，将原来的8大类家电扩围至12大类；“便利”方面，鼓励补贴购新与方便百姓交旧两手抓，优先支持具有较强废旧家电回收能力、能主动提供回收服务的经营主体参与以旧换新活动，多措并举便利换新交旧。

消费券激发市场活力

消费券作为一项具有关键撬动作用的政策工具，备受大众青睐。为进一步激发市场活力，各地纷纷启动新一轮消费券发放活动。

今年以来，海南积极通过发放政府消费券，激发离岛免税市场活力，一季度计划发放离岛免税消费券超2亿元。

持续扩大冰雪消费规模和效益，吉林冰雪消费券资金总体规模增加至1亿元。2024-2025年雪季先期发放冰雪消费券3000万元；安排500万元用于“冰雪直通车”补贴、安排1000万元用于“引客入吉”补贴。

上海投入5亿元市级资金，在餐饮、旅游、电影、体育等四大领域发放消费券。上海市商务委员会主任朱民说，将适当优化部分领域消费券的领取方式、满减标准、使用范围等，动态优化消费券发放的数量和节奏，鼓励大家用好用足不同领域、不同面额的消费券。

“我国消费市场韧性强、潜力大、活力足，回升向好的基本趋势没有改变，随着消费品以旧换新政策加力扩围，各类消费促进活动有序开展，一季度消费市场总体将继续呈现平稳增长态势。”商务部新闻发言人何咏前说。

(责编：杨迪、吕骞)
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