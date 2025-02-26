人民网北京2月26日电 （记者乔业琼）2月26日，金融监管总局与国家发展改革委在京召开金融资产投资公司股权投资试点座谈会。会议指出，2024年9月，扩大金融资产投资公司股权投资试点作为稳经济增长一揽子增量措施出台后，金融资产投资公司迅速响应，已实现18个试点城市签约全覆盖，签约金额超过3500亿元。

会上，工银投资、农银投资、中银资产、建信投资、交银投资等五家金融资产投资公司介绍了股权投资试点工作情况和成效，并就优化试点政策提出意见建议。五家民营新质生产力代表企业介绍了企业发展情况，并就金融更好服务科技创新和民营企业提出了意见建议。

下一步，金融监管总局将加强与国家发展改革委的协同配合，推动优化股权投资环境，调动更多资金和资源支持试点。持续总结试点经验，优化完善试点政策，推动试点工作有序扩围，为服务国家发展战略、推动产业转型升级、支持科技创新和民营经济作出积极贡献。

(责编：乔业琼、吕骞)

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