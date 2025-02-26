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工信部：中西部国家级高新区追赶势头强劲

2025年02月26日17:35 | 来源：人民网
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人民网北京2月26日电 （记者申佳平）在工业和信息化部2月26日举行的新闻发布会上，工业和信息化部火炬高技术产业开发中心副主任何年初表示，从首次公布的国家高新区综合评价前50榜单和单项榜单结果看，头部园区示范引领作用突出，中西部园区追赶势头强劲，西安、武汉东湖、成都位居前10。

何年初介绍，一是头部园区示范引领作用突出。中关村、深圳、上海张江等在综合评价、工业总产值、高技术产业营业收入、优质企业数等榜单中排名均位居前列。二是区域集聚效应显著。京津冀、长三角和粤港澳大湾区共计26家高新区入围综合评价前50榜单，合计占比52%。东部地区共计31家高新区入围前50榜单，占比62%。三是中西部园区追赶势头强劲。中西部共有15家高新区入围综合评价前50榜单，占比30%，其中西安、武汉东湖、成都位居前10。

何年初表示，国家高新区综合评价工作是指导国家高新区建设的重要手段，在引导高新区贯彻落实国家战略、实现高质量发展方面发挥了重要作用。在国家高新区30多年的发展过程中，根据不同阶段发展重点，先后制定发布了6版评价指标体系，这次新版评价指标体系是第7版。立足新形势新要求，新版评价指标体系坚持战略导向、继承创新、科学公正，充分体现促进科技创新和产业创新深度融合、推动新型工业化、发展新质生产力的“指挥棒”作用，主要有四个“更加突出”特点。

一是更加突出科技创新与产业创新深度融合，不断增强高质量科技供给，强化企业科技创新主体地位，促进科技成果转化应用。二是更加突出产业高端化发展，坚持巩固提升优势产业，培育壮大新兴产业，前瞻布局未来产业。三是更加突出智能化绿色化发展，不断强化数字赋能和绿色低碳发展。四是更加突出管理制度改革和高水平开放，持续优化营商环境，激发创新创业创造活力。

此外，何年初透露，下一步，工业和信息化部将进一步健全评价、督导、服务一体化工作机制，引导高新区加快高质量发展步伐。一方面将强化结果运用。将评价结果与高新区管理服务工作紧密结合，对排名前列的高新区在相关资源政策上给予倾斜，对排名靠后的高新区加强指导服务、结对帮扶和动态调整。另一方面将完善评价机制。探索发布重点产业领域单项评价榜单，贯通园区评价、统计体系，引导高新区统筹推进科技创新和产业创新，突出特色优势，不断提升发展质效。

(责编：方经纶、吕骞)
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