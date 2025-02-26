人民网北京2月26日电 （记者申佳平）在工业和信息化部2月26日举行的新闻发布会上，工业和信息化部规划司副司长吴家喜介绍，下一步，工业和信息化部将重点分领域分赛道优选一批发展潜力较大、示范引领作用突出的园区，形成重点新赛道园区榜单。

“近年来，国家高新区聚焦国家战略需求，强化技术策源，优化发展生态，引导资源集聚，成为培育新赛道的重要载体。”吴家喜介绍，一是赛道布局更加多元，通过面向传统产业升级衍生新赛道、面向新兴产业拓展新赛道、面向未来产业前瞻布局新赛道，培育了氢冶金、智能织物、人形机器人、量子信息、新型储能、合成生物、3D打印制药等一批具有发展潜力的新赛道。二是培育模式各具特色，结合实际探索形成了应用场景牵引、科学家与企业家联合创业、大企业内部创业等各具特色的新赛道培育模式，形成了集科技引领、人才驱动、金融赋能、载体支撑等为一体的新赛道培育生态。三是治理机制加快探索，率先探索了药品上市许可持有人制度、数据要素“改革沙盒”、多元主体参与的业界共治等适应新赛道发展的政策试点和新型治理模式。

2025年1月，工业和信息化部编制印发《国家高新区新赛道培育行动方案》（以下简称《行动方案》），明确了推进国家高新区新赛道培育的总体要求、重点方向、培育路径等内容。

吴家喜指出，下一步，将以增强国家高新区产业竞争力为目标，加强统筹指导，优化赛道布局，强化制度供给，促进协同发展，打造一批新赛道策源地和集聚区。重点做好三方面工作。

一是加强开放式发现。根据《行动方案》明确的新赛道推荐条件与标准，面向所有国家高新区，组织省级主管部门按年度推荐符合条件的新赛道，搭建新赛道培育库，加强动态更新与监测。

二是开展高标准选拔。按照战略性、领先性、成长性、带动性等标准，建立重点新赛道评价体系。分领域分赛道优选一批发展潜力较大、示范引领作用突出的园区，形成重点新赛道园区榜单。

三是实施精准性培育。充分发挥国家高新区培育新赛道的重要载体作用，重点围绕增强技术策源能力、完善孵化服务链条、培育壮大高成长企业群体、深化金融精准支持、打造标杆应用场景、完善治理机制、举办品牌活动等方面采取针对性举措，促进新赛道加速成长。

(责编：方经纶、吕骞)

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