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《哪吒之魔童闹海》火爆出圈，观影热潮点燃文化消费。

回顾电影的制作、打磨之路，成都可可豆动画影视有限公司总经理刘潘感慨万分。

“艺术作品最重要的是服务于当前的观众，服务于时代精神。而我们所做的国潮电影，正是在积极与当代观众对话。”刘潘进一步解释说，电影立足传统文化、艺术，紧跟时尚趋势，紧扣符合主流价值观和青年观众群理念的大众文化，通过个性化、精细化和多样化表达，将“国”之特色打造得更潮流化、通俗化。

登顶全球动画电影票房榜，进入全球票房榜前十⋯⋯国产动画风火闯世界，《哪吒之魔童闹海》扬帆出海，票房数据有望再创新高。

刘潘表示，希望通过这部电影，向全世界讲述富有中国特色又具有世界共鸣的故事，让更多外国观众领略到中国传统文化与动画艺术的魅力，进一步扩大海外市场。

在全球化浪潮推动下，中国电影正以前所未有的速度和决心走向世界，向全球观众展示中华文化的独特魅力。“我相信，中国电影作为文化传播的重要载体，将会以其深厚的文化底蕴和巨大的市场潜力，带来国内外消费新体验。”刘潘说。

(责编：郭思邈、章斐然)

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