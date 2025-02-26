打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

高质量发展故事汇丨国产动画风火闯世界

人民网 高清扬
2025年02月26日17:03 | 来源：人民网
小字号

《哪吒之魔童闹海》火爆出圈，观影热潮点燃文化消费。

回顾电影的制作、打磨之路，成都可可豆动画影视有限公司总经理刘潘感慨万分。

“艺术作品最重要的是服务于当前的观众，服务于时代精神。而我们所做的国潮电影，正是在积极与当代观众对话。”刘潘进一步解释说，电影立足传统文化、艺术，紧跟时尚趋势，紧扣符合主流价值观和青年观众群理念的大众文化，通过个性化、精细化和多样化表达，将“国”之特色打造得更潮流化、通俗化。

登顶全球动画电影票房榜，进入全球票房榜前十⋯⋯国产动画风火闯世界，《哪吒之魔童闹海》扬帆出海，票房数据有望再创新高。

刘潘表示，希望通过这部电影，向全世界讲述富有中国特色又具有世界共鸣的故事，让更多外国观众领略到中国传统文化与动画艺术的魅力，进一步扩大海外市场。

在全球化浪潮推动下，中国电影正以前所未有的速度和决心走向世界，向全球观众展示中华文化的独特魅力。“我相信，中国电影作为文化传播的重要载体，将会以其深厚的文化底蕴和巨大的市场潜力，带来国内外消费新体验。”刘潘说。

(责编：郭思邈、章斐然)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
高质量发展故事汇丨国产动画风火闯世界
　　《哪吒之魔童闹海》火爆出圈，观影热潮点燃文化消费。 回顾电影的制作、打磨之路，成都可可豆动画影视有限公司总经理刘潘感慨万分。…
高质量发展故事汇丨“焕”出新质生产力
　　站在车间里，看着眼前的孪生可视化中枢和精密运转的智能生产线，海尔制冷全球供应链智能制造工程师刘贺新常常感慨：这些年，从老旧设备到智能工厂的蜕变，不仅是技术的飞跃，更是一场关乎效率与责任的革新。 国家推行以旧换新政策时，许多人以为这仅仅是家电消费的升级。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部