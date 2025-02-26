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高质量发展故事汇丨“焕”出新质生产力

人民网记者 王子锋
2025年02月26日17:01 | 来源：人民网
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站在车间里，看着眼前的孪生可视化中枢和精密运转的智能生产线，海尔制冷全球供应链智能制造工程师刘贺新常常感慨：这些年，从老旧设备到智能工厂的蜕变，不仅是技术的飞跃，更是一场关乎效率与责任的革新。

国家推行以旧换新政策时，许多人以为这仅仅是家电消费的升级。但作为企业端的实践者，刘贺新和同事们深知，政策的另一层深意是推动产业链的全面焕新。

刘贺新介绍，过去，工厂的管理由于老旧设备的数据采集难度大、取数率低，只能依赖人工收集数据信息；如今，海尔对老旧设备进行智能更新改造，将人、机、料、法、环等数据全部“上云”，互联互通所有业务环节数据，生产线实现了自动响应调节。这不仅提升了工厂的精准生产效率，也加快了对用户订单的响应时间。

设备更新不单是硬件的升级，更是软实力的突破。

“以前，新员工要一年才能独立上手维护设备。如今，他们使用基于语言大模型构建的设备智能专家系统，便能快速上手。”刘贺新说，以前工人是摸着零件寻找问题，现在他们是看着数据养护机器。

一台台节能冰箱走进家庭，降低碳排放；一套套智能系统反哺生产，提升品质标准。国家政策像一根纽带，将用户的需求与企业的升级紧密相连。这种“全链焕新”，让经济效益与社会责任实现了共振。

智能制造不是冰冷的机器替代人，而是用技术解放人，让工程师的智慧聚焦于更核心的创新。

“未来，我们会继续以‘焕新’为锚点，既为用户‘焕新’生活，也为行业锻造新质生产力。”刘贺新表示，因为每一次以旧换新，都是一次向未来的郑重承诺。

(责编：郭思邈、章斐然)
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