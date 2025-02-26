人民网北京2月26日电 （记者郝帅）据国家市场监管总局网站消息，2月25日，市场监管总局召开部分企业公平竞争座谈会，总局党组成员、副局长孟扬主持会议，与天合光能、晶澳科技、隆基绿能、阿里集团、京东集团、北汽集团、奔驰集团等7家企业有关负责人围绕整治“内卷式”竞争进行深入交流，听取意见建议。

参会企业结合实际，介绍面临的市场环境、竞争状况和存在的困难，并从反垄断反不正当竞争、公平竞争审查、企业合规指导等方面提出具体建议。

孟扬向参会企业介绍了总局整治“内卷式”竞争、维护公平竞争市场秩序有关工作情况，有关司局负责人对企业提出的问题和意见一一作了回应。孟扬表示，定期召开企业公平竞争座谈会，是市场监管总局及时回应企业关切、营造更加公平更有活力市场环境的重要举措。总局将全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，认真落实中央经济工作会议部署要求，加强与企业的常态化沟通交流，强化反垄断反不正当竞争监管执法，强化公平竞争审查刚性约束，加快构建全国统一大市场，积极推动解决企业在公平竞争中遇到的问题，助力企业高质量发展。希望企业坚定信心、把握机遇，不断增强核心竞争力，加强合规能力建设，维护公平竞争市场秩序，积极有序拓展国内外市场。

(责编：郝帅、吕骞)

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