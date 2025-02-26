人民网北京2月26日电 （记者孙红丽）据商务部网站消息，2月24日至25日，全国电子商务工作会议在北京召开。会议全面总结2024年电子商务工作成效，分析发展形势，部署2025年重点工作。

会议指出，2024年，全国商务系统坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，扎实推进电子商务高质量发展和商务各领域数字化转型，各项工作取得积极进展。消费电商汇聚增长新动能，2024年全国网上零售额增长7.2%，我国连续12年位居全球最大网络零售市场；产业电商打造数实融合新渠道，全国组织近500场产业对接活动，培育超2000个“电商+产业带”，带动产业链协同创新；“丝路电商”拓展国际合作新空间，伙伴国增至33个，先行区三方面38项任务全面推进，为电商领域制度型开放提供成果支撑；数字商务三年行动计划落地见效，商务各领域数字化水平稳步提升，成为发展新质生产力的新动能。

会议强调，2025年是“十四五”规划的收官之年，各级商务主管部门要把思想和行动统一到党中央、国务院决策部署上来，立足商务工作“三个重要”定位，统筹发展和安全，在线上线下融合上发力，着力营造良好电商生态，扩大数字消费，赋能产业转型；在国内国际联动上发力，高水平扩大电商领域制度型开放，高质量推进“丝路电商”合作，建强电商产供链；在商务领域数字化转型上发力，提升数字商务三年行动质效，增强数字化治理能力，为商务高质量发展贡献电商力量。

(责编：孙红丽、吕骞)

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