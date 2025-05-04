市场监管总局和中国消费者协会近日联合发布防范“保健品”诈骗老年人消费提示，提醒老年消费者增强风险防范意识，远离诈骗陷阱。

当前，一些不法经营者炒作“保健品”概念，通过低价旅游、免费讲座、免费鸡蛋以及“包治百病”等形式，设置套路与陷阱，对产品作虚假或引人误解的宣传，诱导老年人消费。

提醒老年消费者增强风险防范意识，远离诈骗陷阱，做到“三注意”：一是注意警惕“免费”陷阱，避免被免费健康讲座、免费体检、免费礼品等诱导。二是注意拒绝夸大宣传，果断拒绝违背科学常识、宣称具有“神奇疗效”“包治百病”的“保健品”。三是注意选择正规渠道购买。选择证照齐全、信誉良好的商场、超市、连锁店或网店选购，避免通过街边小摊、无证无照小店、陌生人推荐等渠道购买。

提醒老年消费者认清“保健品”本质。根据食品安全法，食品、保健食品不能宣传疾病预防、治疗功能。切勿把食品当药品、把用品当医疗器械，更不要过度依赖“保健品”。身体不适、治疗疾病要去正规医院就诊，避免贻误病情。（记者赵文君）

(责编：宋心蕊、岳弘彬)

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