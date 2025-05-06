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努力当好国家粮食安全“压舱石”

黑龙江加快发展现代化大农业（奋勇争先，决战决胜“十四五”）

本报记者 崔  佳  祝大伟 郭晓龙
2025年05月06日05:46 | 来源：人民网－人民日报
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　　一穗玉米，可以释放多大价值？

　　9条产业链，50余种主要产品，规上玉米加工企业43户，产值289.8亿元——地处“黄金玉米带”的黑龙江绥化市，2024年交出答卷。

　　这是黑龙江加快发展现代化大农业的一个缩影。2024年，黑龙江新增117家国家和省级农业产业化龙头企业，农产品加工规上企业比2022年增加340家、增幅达17.6%。

　　2023年9月，习近平总书记在黑龙江考察时强调：“要以发展现代化大农业为主攻方向，加快建设现代农业大基地、大企业、大产业，率先实现农业物质装备现代化、科技现代化、经营管理现代化、农业信息化、资源利用可持续化。”

　　努力当好国家粮食安全“压舱石”，黑龙江锚定建设农业强省战略目标，大力实施现代农业振兴计划。

　　科技赋能，夯实稳产增产基础。

　　三江平原腹地，北大荒农垦集团友谊农场，190多万亩黑土地进入农业生产关键期。

　　“去年降雨量虽大，产量不减反增。”种植户于殿东的160多亩坡耕地，采用“等高环播”种植模式，将田垄从直线改成依坡而走的曲线，排水渠还种上了多年生的牧草。

　　依托天空地立体监测技术，友谊农场对耕地精准“画像”，实施改垄向、变量施肥、草水路导水等黑土地保护方法。

　　“新模式下，实现减少水土流失50%、减肥15%、增产5%。”中国科学院东北地理与农业生态研究所研究员宋春雨说。

　　黑龙江与中国科学院开展“黑土粮仓”科技会战，集中力量开展重大关键技术攻关，全省每千克黑土有机质含量比4年前增加4.1克。黑龙江还推动“良田、良种、良法、良机、良制”深度融合，集成组装74个高效增产技术模式并全面推广。目前，黑龙江农业科技贡献率达70.8%。

　　延链强链，培育壮大产业集群。

　　在位于绥化市经开区的黑龙江新和成生物科技有限公司，玉米“华丽蜕变”：经过破碎、分离、发酵、提取等数十道工序，一粒粒玉米转化为维生素C、辅酶Q10等产品。

　　“产业链条不断拉长，附加值不断提升。”公司总工程师赵德胜介绍，以玉米为原料，生成的维生素C每斤能卖30元，辅酶Q10每斤高达1000元。

　　黑龙江加速推动农产品精深加工上下游企业集聚，着力培育壮大产业集群，玉米深加工产品已经发展到61个品类，深加工能力超过2800万吨，大豆深加工产品发展到23个品类，粳稻、糯玉米、黑木耳等产业规模位居全国前列。

　　“一穗玉米，见证了产业链的长度。”黑龙江省农业农村厅副厅长张雨介绍，将资源优势转化为产业竞争优势，黑龙江正加力推动“粮头食尾”“农头工尾”提档升级。

　　践行大食物观，丰富食物供给体系。

　　在龙江森工集团绥阳局公司黑木耳种植基地，菌棒交织而立，木耳长势喜人。“我们将把森林食品打造成支柱产业，助力集团利润增长。”龙江森工集团党委书记、董事长张冠武说，“我们已建设全国森林食品原料标准化生产基地62.5万亩，省级林下经济示范基地10个。”

　　黑龙江坚持宜粮则粮、宜经则经、宜牧则牧、宜渔则渔、宜林则林，全方位多途径开发食物资源，拓展产业体系的广度。

　　黑土地上，冷水鱼产品生产供应基地、生态森林食品供应基地等加速崛起。目前，黑龙江绿色有机食品基地认证面积超1亿亩，稳居全国前列。

　　“我们要坚决扛起农业大省政治责任，巩固拓展脱贫攻坚成果，扎实推进乡村全面振兴，加快实现农业农村现代化，为建设农业强国作出龙江贡献。”黑龙江省委书记许勤说。

　　《 人民日报 》（ 2025年05月06日 01 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)
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