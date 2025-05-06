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冬小麦进入产量形成关键期

东北地区春播进度约两成

2025年05月06日05:47 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京5月5日电  （记者郁静娴）时至立夏，记者从农业农村部获悉：夏季粮油的主要作物冬小麦进入灌浆期，冬油菜开始收获，玉米、水稻等作物春播进入高峰。

　　眼下，黄淮海地区小麦进入产量形成关键期。中央财政提前全额预拨16亿元“一喷三防”资金，近期又下拨农业生产防灾救灾资金3.76亿元，支持各地抗旱防病虫防“干热风”，努力夺取夏粮丰收。

　　长江上中游冬油菜已经大面积收获，预计面积稳中有增、丰收在望。

　　在春播作物区，各地抓住土壤墒情适宜的有利时机，落实大面积单产提升关键措施，大力推广高性能播种机，力争一播全苗。据农业农村部农情调度，目前东北地区已春播粮食9200万亩，完成两成左右。

　　《 人民日报 》（ 2025年05月06日 02 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)
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