一季度我国海洋生产总值2.5万亿元
2025年05月06日05:47 | 来源：人民网－人民日报
小字号
本报北京5月5日电 （记者刘诗瑶）记者从自然资源部获悉：一季度我国海洋经济呈现向新向好发展态势。初步核算，一季度我国海洋生产总值2.5万亿元，同比增长5.7%。
海洋资源要素保障水平持续增强。全国新批准用海用岛面积7.1万公顷，涉及投资额1856亿元。“蓝色粮仓”加快建设，全国海洋水产品产量同比增长4.5%。
主要海洋传统产业稳中有进。海洋船舶新承接订单量、海船完工量和手持订单量继续保持全球领先。海洋交通运输业发展态势较好，海洋货物周转量、货运量同比分别增长5.8%、4.2%。海洋旅游业快速发展，海洋旅游业实现增加值3842亿元，同比增长7.5%。
海洋新兴业态发展态势良好。海洋工程装备制造业保持较快发展，新承接海工订单金额同比增长57.1%。海洋生物医药研发取得新进展，免疫抗肿瘤海洋一类新药BG136启动临床二期试验。
《 人民日报 》（ 2025年05月06日 02 版）
(责编：杨光宇、胡永秋)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 大力弘扬工匠精神 他们奋斗的身影熠熠生辉
- “择一事终一生”“偏毫厘不敢安”“千万锤成一器”……在这个“五一”国际劳动节，无数劳动者坚守在平凡的岗位上，怀爱国之心、立报国之志、增强国之能，以匠心推动中国制造向中国创造转变，在新征程上创造新的辉煌。 “千锤百炼”铸就钢铁人生 巡查产线设备，保证生产设备运行良好；跟踪当天2300产线的重点生产品种、工艺执行和操作纪律情况，确保产品达标……5月1日7时30分，全国劳动模范郭鹏准时来到鞍钢集团本钢板材热轧厂2300生产线的岗位上，开始了一天的工作。…
- 评论
- 关注
推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开