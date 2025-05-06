本报北京5月5日电 （记者刘诗瑶）记者从自然资源部获悉：一季度我国海洋经济呈现向新向好发展态势。初步核算，一季度我国海洋生产总值2.5万亿元，同比增长5.7%。

海洋资源要素保障水平持续增强。全国新批准用海用岛面积7.1万公顷，涉及投资额1856亿元。“蓝色粮仓”加快建设，全国海洋水产品产量同比增长4.5%。

主要海洋传统产业稳中有进。海洋船舶新承接订单量、海船完工量和手持订单量继续保持全球领先。海洋交通运输业发展态势较好，海洋货物周转量、货运量同比分别增长5.8%、4.2%。海洋旅游业快速发展，海洋旅游业实现增加值3842亿元，同比增长7.5%。

海洋新兴业态发展态势良好。海洋工程装备制造业保持较快发展，新承接海工订单金额同比增长57.1%。海洋生物医药研发取得新进展，免疫抗肿瘤海洋一类新药BG136启动临床二期试验。

《 人民日报 》（ 2025年05月06日 02 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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