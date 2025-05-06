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看戏、观赛、餐饮、住宿、购物等场景跨界联动——

小小票根“串起”长长消费链（经济新方位）

2025年05月06日05:47 | 来源：人民网－人民日报
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　　游客在戏剧幻城游玩。
　　贾 珺摄（人民视觉）

　　洛阳应天门景区，游客韩雪正在做汉服妆造。
　　本报记者 张文豪摄

　　球迷在玉溪市特色餐厅品尝美食。
　　黄思敏摄（人民视觉）

　　拿着剧票去观展、凭车票享景点优惠、用球赛门票住店有折扣……一张票，跨界联动多样场景，串起长长消费链条，形成“1+1>2”的效应。多地围绕自身文旅资源，推出联合票券、折扣套餐、满减优惠等服务产品，推动文体商旅融合发展。“五一”假期，小小票根，显现撬动消费的巨大能量。

　　——编  者  

　　

　　河北廊坊：

　　一部戏剧带来跨界“玩法”

　　本报记者  邵玉姿

　　精美的非遗工艺品、流行的涂鸦艺术、多彩的儿童艺术展，还有融合了数字技术的艺术创作……“五一”假期，河北廊坊丝绸之路国际艺术交流中心推出多项艺术展览。

　　“先观展，后看剧。”来自北京的游客张婷说，来廊坊打卡“只有红楼梦·戏剧幻城”（以下简称“戏剧幻城”）是既定目标，参观艺术展览是意外之喜。

　　梦廊坊国际戏剧公园今年推出“购票赠票”活动：只要购买一张戏剧幻城门票，就“打包”赠送一张价值40元的丝路中心艺术畅游票。

　　“我们整合园区内主要文旅资源，联动周边商业生态，推出多项优惠。”梦廊坊国际戏剧公园总经理胡锋介绍，除“购票赠票”活动，游客凭戏剧幻城门票或入园码，在水云间文化商街近20家餐饮店可享受九折用餐优惠；戏剧公园与廊坊多家酒店联合推出“住游”优惠套餐；还与影院等商业项目开展跨界合作，消费者凭影院会员卡可在戏剧公园享受票务折扣、停车免费等优惠。

　　“两个人，两张两日票，加上住一晚，花了1899元。”早就计划好假期行程，张婷提前一周在网络平台上预订了“住+游”优惠套餐，“算下来，省了好几百元。”

　　打卡特色情景园林，沉浸式观看戏剧表演……“玩开心了，也要吃开心！”在戏剧幻城游玩了一下午，傍晚时，张婷和朋友来到水云间文化商街一家餐饮店吃晚饭。

　　“凭入园码打九折，又能省一笔。”吃饭间隙，张婷拿起手机又研究起音乐演出信息。

　　“五一”假期，戏剧幻城携手国家大剧院邀请国内外音乐家在幻城广场演出。

　　“凭戏剧幻城门票，加68元就可以买到一场音乐会的门票。要不，明晚咱们再听场音乐会？”得到朋友的响应后，张婷立刻在手机上订下两张音乐会门票。

　　“门票优惠多，游玩体验很不错。计划带亲戚朋友再来。”张婷说。

　　票根的撬动作用正在显现。今年以来，戏剧幻城入园人次同比增长150%，水云间文化商街客流较去年同期增长近30%。

　　胡锋说：“我们将继续与周边商业主体合作，创新方法吸引更多消费者。”

　　

　　河南洛阳：

　　一票一册链接多样消费

　　本报记者  张文豪

　　河南洛阳应天门景区，游客韩雪盘着精致的发髻，一袭襦裙风中轻摆，衣袂与城阙飞檐相映成趣。

　　“今天一大早从北京坐高铁过来。订票时，手机弹出提示信息，凭车票能半价游洛阳景点。我和父母刚从九州池打完卡，两个景点门票省了100多元，正好用来租汉服。”

　　景区入口处，工作人员岳文龙忙着核验车票信息：“以前半价票只针对在校学生等群体，现在扩大优惠范围，每天能多售出上千张票。”

　　3月起，洛阳开始“票根+”尝试：乘列车抵达当地的游客，凭购票凭证，可享受应天门、明堂天堂、九州池等多个景区门票半价优惠。

　　与此同时，洛阳文旅集团推出《洛书寻迹手册》。这本巴掌大的小册子，不仅有旅游地图、盖章打卡功能，还附带50多张总价值超千元的专享券，串联起景点、美食、潮玩、汉服、住宿等消费场景。

　　河南洛阳应天门景区，游客韩雪盘着精致的发髻，一袭襦裙风中轻摆，衣袂与城阙飞檐相映成趣。

　　“今天一大早从北京坐高铁过来。订票时，手机弹出提示信息，凭车票能半价游洛阳景点。我和父母刚从九州池打完卡，两个景点门票省了100多元，正好用来租汉服。”

　　景区入口处，工作人员岳文龙忙着核验车票信息：“以前半价票只针对在校学生等群体，现在扩大优惠范围，每天能多售出上千张票。”

　　3月起，洛阳开始“票根+”尝试：乘列车抵达当地的游客，凭购票凭证，可享受应天门、明堂天堂、九州池等多个景区门票半价优惠。

　　与此同时，洛阳文旅集团推出《洛书寻迹手册》。这本巴掌大的小册子，不仅有旅游地图、盖章打卡功能，还附带50多张总价值超千元的专享券，串联起景点、美食、潮玩、汉服、住宿等消费场景。

　　临近中午，应天门附近一家咖啡店香气四溢，坐满游客。店员朱家珩接过游客递来的“洛书”，撕下一张邮票大小的兑换券，免费递上一盘牡丹造型的甜品。

　　“就像景区门票一样，即撕即用。”游客展示着手上的“洛书”说，他循着手册上的信息一路打卡，一会儿还要去老城十字街吃水席。

　　一本手册，游客“受宠”，商家获益。在云裳洛城汉服店，店长张蓝的账本记得清楚：妆造抵扣30元、摄影打八五折，4月加入手册活动后，顾客比上月多了近三成。“我们开业不久，最需要的就是客流量。”张蓝说，30平方米的小店，每天到店有50多人，3名妆造师常常忙得不可开交。

　　“五一”假期，洛阳龙门站预计发送旅客33万人次，较去年同比增长14%。

　　“我们和铁路部门合作，把游客迎过来；和各类商家合作，把游客留下来。努力形成吃住行游购娱闭环，激活全域旅游。”洛阳文旅集团活动策划负责人王烁说，“5月下旬，洛阳将举办歌星演唱会。歌迷凭演唱会门票，将享受景区、酒店、餐饮和文创产品等折扣。”

　　“票根+”还在扩围。

　　

　　云南玉溪：

　　一张球票“附赠”多种优惠

　　本报记者  叶传增

　　一张足球门票，除了看球还能做什么？

　　住酒店有折扣、餐饮享优惠、景区免门票……来到云南玉溪，山东球迷王军发现，手里的这张中超球票“附赠”多种优惠，可谓“一票多惠”。

　　5月5日晚，中超第十一轮比赛在玉溪市高原体育运动中心展开角逐，云南玉昆队对阵山东泰山队。正逢“五一”假期，王军提前抵达玉溪，先在当地游玩，再观看比赛。

　　得知王军是观赛球迷，酒店减免50元房费。在当地一家特色餐厅吃饭，王军又凭球票享受了九折优惠。

　　不只餐饮、住宿有优惠，玉溪市文旅局工作人员黄丽晶介绍，球迷凭球票可在比赛当日及前后各3天内，免费游玩玉溪市50家A级景区。

　　“玉溪澄江的抚仙湖，早就想来一睹风采。”王军来到位于抚仙湖畔的明星鱼洞景区，凭球票免费进入。他在湖边咖啡馆品尝了云南小粒咖啡，还体验了帆船项目，“景色优美，不虚此行！”

　　玉溪市商务局经济运行科科长冯煜邦介绍，玉溪市推出“球票+”系列促消费活动，发放30万元消费优惠券，球迷凭球票逛商圈享优惠：万达广场推出“玉昆球迷大礼包”，球迷凭票享套餐服务；临岸三千城购物公园推出“球迷福利日”，凭球票即可抽奖，指定餐饮零售最低五折优惠；青花街凭消费优惠券可“1元吃米线”“0元喝奶茶”……

　　今年以来，中超联赛云南玉昆主场赛事掀起观赛热潮，此前4场比赛共吸引了近9万人次到场观赛，其中上万人次来自省外。跟着赛事来游玩，一张球票激起的经济涟漪持续外扩。球赛直接拉动了当地餐饮、住宿、旅游等领域的消费。“那边球赛哨声响，这边订桌电话忙。球赛期间的营业额，比平时翻了一番多。”玉溪红塔区一家烧烤店经营者说。

　　玉溪市文体旅产业融合专班的赛事分析报告显示，赛事期间与非赛事期间相比，当地餐饮业的就餐人数、营业额分别增长44.8%、37%。赛事期间，红塔区青花街、右所美食城等9个商圈内的零售、娱乐、餐饮等行业整体营业额比非赛事期间增长27.7%。

　　（白诚颖参与采写）

　　本期统筹：张  曾

　　《 人民日报 》（ 2025年05月06日 04 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)
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