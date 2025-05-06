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一季度可再生能源占新增装机约九成

支持民企投资能源基础设施举措出台

丁怡婷  张  玲
2025年05月06日05:47 | 来源：人民网－人民日报
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　　●一季度全国可再生能源发电量同比增长18.7%

　　●截至2024年底，各地建成加氢站超540座，推广燃料电池汽车约2.4万辆

　　

　　国家能源局近日公布一季度能源发展情况：全国能源供应充足，消费保持增长，供需总体宽松，价格稳中有降，能源生产和用电增速呈现积极信号。

　　可再生能源继续保持新增装机的主体地位。国家能源局新能源和可再生能源司副司长潘慧敏介绍，一季度，全国可再生能源新增装机7675万千瓦，同比增长21%，约占新增装机的90%。风电光伏发电合计装机历史性超过火电装机。一季度，全国可再生能源发电量达8160亿千瓦时，同比增长18.7%，约占全部发电量的35.9%。

　　日前，我国在运和核准在建核电装机容量超过1.2亿千瓦。国家能源局综合司副司长张星介绍，2024年，全国核电发电量4509亿千瓦时，占全国总发电量的4.5%。下一步将大力支持第四代核电技术、小型模块化反应堆、核聚变等前沿技术研发攻关，积极探索核能供暖、供汽、海水淡化等综合利用。

　　氢能是社会关注的能源热点之一。国家能源局能源节约和科技装备司副司长徐继林说，2024年，我国氢能全年生产消费规模超3650万吨，位居世界第一。截至2024年底，各地累计规划建设可再生能源电解水制氢项目超600个。燃料电池汽车示范应用稳步推进，各地建成加氢站超540座，推广燃料电池汽车约2.4万辆。

　　国家能源局发展规划司副司长邢翼腾介绍，一季度，能源投资保持较快增长。前2月，全国能源重点项目完成投资额同比增长12.9%，海上风电、新型储能、电网、核电等投资快速增长。

　　近期，国家能源局印发通知，支持民营企业提升发展动能、推动民营企业公平参与市场、提升能源政务服务水平。能源领域民营经济加快发展，成为能源安全保障、低碳转型、经济增长不可或缺的力量。截至2024年底，规模以上（运营1万台以上充电设施）运营商中，民营企业占比超80%。日前新核准的5个核电项目，民营企业所持股比均达到10%以上。国家能源局法制和体制改革司副司长徐欣表示，通知既支持民营企业积极投资新型储能、虚拟电厂、充电基础设施、智能微电网等能源新技术新业态新模式，也支持民营企业投资建设水电、油气储备设施等基础设施项目，将进一步助力打造能源领域新的投资增长点。

　　《 人民日报 》（ 2025年05月06日 04 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)
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