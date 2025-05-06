10部门推动交通运输与能源融合发展

本报北京5月5日电 （记者韩鑫）记者从交通运输部获悉：到2035年，我国将初步建立以清洁低碳能源消费为主、科技创新为关键支撑、绿色智慧节约为导向的交通运输用能体系，纯电动汽车成为新销售车辆主流，新能源营运重卡规模化应用，基本建成交通运输绿色燃料供应体系。

日前，交通运输部、国家发展改革委等10部门联合印发《关于推动交通运输与能源融合发展的指导意见》，提出我国将统筹规划交通运输清洁能源供应保障体系；加强交通基础设施清洁能源开发用地用海等支撑保障，鼓励交通与清洁能源基础设施同步开发、招商；因地制宜推进铁路、公路、港口航道和枢纽场站等交通基础设施的清洁能源开发利用；提升交通运输能源系统应急能力，加强交通基础设施网与能源网协同互动。

《 人民日报 》（ 2025年05月06日 04 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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