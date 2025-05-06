10部门推动交通运输与能源融合发展
纯电动汽车到2035年成新车主流
2025年05月06日05:47 | 来源：人民网－人民日报
小字号
本报北京5月5日电 （记者韩鑫）记者从交通运输部获悉：到2035年，我国将初步建立以清洁低碳能源消费为主、科技创新为关键支撑、绿色智慧节约为导向的交通运输用能体系，纯电动汽车成为新销售车辆主流，新能源营运重卡规模化应用，基本建成交通运输绿色燃料供应体系。
日前，交通运输部、国家发展改革委等10部门联合印发《关于推动交通运输与能源融合发展的指导意见》，提出我国将统筹规划交通运输清洁能源供应保障体系；加强交通基础设施清洁能源开发用地用海等支撑保障，鼓励交通与清洁能源基础设施同步开发、招商；因地制宜推进铁路、公路、港口航道和枢纽场站等交通基础设施的清洁能源开发利用；提升交通运输能源系统应急能力，加强交通基础设施网与能源网协同互动。
《 人民日报 》（ 2025年05月06日 04 版）
(责编：杨光宇、胡永秋)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 大力弘扬工匠精神 他们奋斗的身影熠熠生辉
- “择一事终一生”“偏毫厘不敢安”“千万锤成一器”……在这个“五一”国际劳动节，无数劳动者坚守在平凡的岗位上，怀爱国之心、立报国之志、增强国之能，以匠心推动中国制造向中国创造转变，在新征程上创造新的辉煌。 “千锤百炼”铸就钢铁人生 巡查产线设备，保证生产设备运行良好；跟踪当天2300产线的重点生产品种、工艺执行和操作纪律情况，确保产品达标……5月1日7时30分，全国劳动模范郭鹏准时来到鞍钢集团本钢板材热轧厂2300生产线的岗位上，开始了一天的工作。…
- 评论
- 关注
推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开