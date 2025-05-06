本报南宁5月5日电 （记者庞革平）近日，广西壮族自治区人民政府办公厅印发《美丽广西建设三年行动计划（2025—2027年）》，围绕加快发展方式绿色低碳转型、深入推进污染防治攻坚、筑牢南方生态安全屏障等7个方面，提出了30项具体任务。

行动计划提出的主要目标包括：到2027年，广西城市生活污水集中收集率达到73%以上，美丽河湖建成率达到50%左右，“无废城市”建设比例达到60%，美丽乡村整县建成比例达到40%，等等。

行动计划提出，广西将加快推进西南岩溶国家公园和南宁国家植物园创建，完成桂林漓江流域山水林田湖草沙一体化保护和修复工程，实施平陆运河流域等山水林田湖草沙一体化保护和修复。

行动计划明确，广西将持续推动城市生态修复和功能完善，建成天蓝、地绿、水清、声静的优美城乡人居环境；加强历史文化名村和传统村落保护利用，加强乡村古树公园建设，大力推进生态清洁小流域建设。

《 人民日报 》（ 2025年05月06日 06 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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