本报北京5月5日电 （记者王珂）商务部5日发布的数据显示，“五一”假期全国消费市场繁荣活跃。据商务部商务大数据监测，假期全国重点零售和餐饮企业销售额同比增长6.3%。

以旧换新备受欢迎。2025年初至5月5日零时，汽车以旧换新补贴申请量突破300万份；消费者购买12大类家电以旧换新产品5516万台，购买手机等数码产品4167万件。假期前四天，汽车以旧换新补贴申请量超6万份，带动新车销售88亿元；消费者购买12大类家电产品356万台，带动销售119亿元；购买手机等数码产品242万件，带动销售64亿元。

假期，商务部重点监测零售企业家电、汽车、通信器材销售额同比分别增长15.5%、13.7%、10.5%。商务部重点监测电商平台智能家居产品销售额同比增长超20%，重点监测零售企业体育娱乐用品销售额增长14.8%。

服务消费持续升温，餐饮文旅市场红火。据商务大数据监测，假期全国重点监测餐饮企业销售额同比增长8.7%。

《 人民日报 》（ 2025年05月06日 10 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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