境外采购商到会人数同比增长17.3%

本报广州5月5日电 （记者李刚）第137届中国进出口商品交易会（广交会）线下展于5月5日在广东广州圆满落幕，记者从中国对外贸易中心获悉：截至5月4日，共有来自219个国家和地区的288938名境外采购商到会，较去年春季同期举行的第135届广交会（下同）增长17.3%；现场意向出口成交254.4亿美元，增长3%。

广交会新闻中心主任、中国对外贸易中心副主任周善青介绍，本届广交会新兴市场采购商是广交会最大客源，共建“一带一路”国家采购商187450人，增长17.4%，占比达64.9%；金砖国家采购商72417人，增长24.1%。RCEP（《区域全面经济伙伴关系协定》）成员国采购商64808人，增长6.9%。欧美采购商51862人，增长3.4%。此外共有140家工商机构组团参会，增长17.6%。头部跨国采购企业达376家，创历史新高。

本届广交会现场意向出口成交持续增长，共建“一带一路”国家成交占比超六成，传统市场成交保持稳定。新产品、新技术、新设计、新材料、新工艺大量涌现，绿色低碳、智能化产品广受关注。企业现场展示产品超455万件，其中新产品102万件、绿色低碳产品88万件、智能产品32万件。首次设立的服务机器人专区火爆“出圈”，46家国内领先的机器人企业展出60个细分领域的500多种机器人，企业日均接待客户超300人次。

本届广交会共有来自50个国家和地区的736家企业参加进口展，其中共建“一带一路”国家企业占比67%。众多国际知名企业集中展示智能制造和优质家居消费类产品，吸引了境内外采购商关注。

《 人民日报 》（ 2025年05月06日 10 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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