全国科技大市场联盟揭牌
2025年05月06日05:50 | 来源：人民网－人民日报
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本报合肥5月5日电 （记者徐靖）近日，由工业和信息化部火炬中心、安徽省科技厅、合肥滨湖科学城管委会指导，全国科技大市场联盟、安徽创新馆联合主办的全国科技大市场高质量发展交流会在安徽省合肥市举行。活动现场，15家发起单位共同为全国科技大市场联盟揭牌。
该联盟由安徽科技大市场联合相关省市技术市场共同发起成立，旨在推动跨区域技术交易、成果转化与资源共享，构建全国一体化技术要素市场体系。活动现场发布“政产学研金服用”高效办成一件事线上平台，通过数字化手段提升科技成果转化效率。
在合作签约环节，安徽创新馆分别与澳门产学研合作促进会、上海市重要产品追溯工程技术研究中心签订战略合作协议，深化与长三角、粤港澳大湾区跨区域联动合作。安徽创新馆还现场发布了安徽科技大市场城市合伙人招募计划，以市场化机制招引来自全国的优秀科技服务主体。
《 人民日报 》（ 2025年05月06日 12 版）
(责编：杨光宇、胡永秋)
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