——2025年“五一”假期盘点

“五一”假期，游客在河南省洛阳市涧西区的一处步行街游玩。

黄政伟摄（人民视觉）

近日，云南省昆明市五华区教场中路的蓝花楹进入盛花期，梦幻的花海吸引不少市民游客前来观赏。

郑 益摄（人民视觉）

“我们一家四口趁着假期来到北京，带孩子感受传统文化和风土人情。”来自济南的刘先生说。交通运输部数据显示，预计5月1日至5日，全社会跨区域人员流动量累计为14.67亿人次。

文旅融合热力上扬，消费市场活力涌动，电影文博持续火热……今年“五一”，各地假日经济繁荣活跃，勾勒出一幅人气旺、市面暖、活力足的假日图景。





文旅融合解锁多元玩法

这个假期，各地推出丰富多彩的旅游产品，加强文旅融合和科技赋能，热力不断上扬。

五天假期，不少游客选择长线游、深度游。飞猪数据显示，新疆北屯、西藏昌都、云南怒江等地旅游商品预订量同比增长超100%。与此同时，雨林徒步、沙漠骆驼骑行、星空露营等新玩法备受消费者青睐。

各地打造历史感、文艺范儿与烟火气交融的旅游休闲街区，吸引不少游客前往。上海市徐汇区衡复音乐街区以精彩的演出，为市民游客打造“可游、可品、可赏”的城市文化会客厅。重庆市南岸区弹子石老街假期前三天累计接待游客近19万人次，同比增长57.66%。

在离境退税、免签等政策助力下，“China Travel”魅力持续释放。携程数据显示，“五一”期间入境游订单量同比增长130%，文化体验与多元玩法成为吸引境外游客的核心动力。

消费市场释放活力暖意

据商务部商务大数据监测，“五一”假期，全国重点零售和餐饮企业销售额同比增长6.3%。平台数据显示，假期期间，游客贡献的地方特色菜餐饮堂食订单量同比增长超105%；多地酒店呈现满房状态，美团酒店预订量创下历史峰值，酒店住宿消费同比增长14.9%。

商业综合体打造多元化场景，丰富消费体验。

在电竞主题区体验最新的游戏设备，在咖啡工坊享受智能咖啡机“丝滑”制作一杯咖啡，在沉浸式家场景体验馆感受家电与家装设计的深度融合……5月1日开业的京东MALL南京大明路店，以多元业态吸引大批消费者前来体验。

“门店超60大类、近3万款家电家居和3C数码单品纳入政府补贴范围，‘五一’期间我们还推出专享优惠叠加国补的双重优惠。”京东MALL南京大明路店负责人说。

抢抓“五一”假期契机，推动消费持续回升——北京以“京彩四季”为主题推出百余项特色消费活动；长沙投入资金1000万元，面向个人消费者发放购车补贴；武汉启动2025小龙虾消费季，联动知名餐饮企业、电商平台等开展促消费活动……

电影文博点亮假期生活

“五一”假期第二天，在天津金逸影城大悦城店，前来购票观影的观众络绎不绝。

“新片《水饺皇后》讲的是小人物的创业故事，我比较感兴趣，还计划和朋友一起重温宫崎骏的经典动画片《幽灵公主》。”天津市民陈先生说。

记者了解到，今年五一档共有10余部影片上映，涵盖剧情、喜剧、动作、动画等多种题材类型，满足不同群体的观影需求。截至5月5日14时，2025年五一档电影总票房突破7亿元。

“五一”期间，各地文博热持续升温，丰富多彩的文博活动扮靓人们的假期生活。

陕西历史博物馆、西安博物院等多家文博单位“超长待机”，延长开馆时间并开放“夜场”时段；湖北省博物馆推出数字文物VR体验项目，让国宝文物“活”起来；江西文博大集将历史元素融入日常，让文化触手可及……

“这次趁着假期来到湖北省博，通过数字技术真切‘触摸’文物，更加深刻地感受到中华优秀传统文化的深厚底蕴和魅力。”游客朱女士说。

（据新华社北京5月5日电 记者王雨萧、叶昊鸣、徐壮）

(责编：杨光宇、陈键)

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