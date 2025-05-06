海洋伏季休渔专项执法行动启动
2025年05月06日05:57 | 来源：人民网－人民日报海外版
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据新华社北京电（记者韩佳诺）为保护海洋渔业资源和生态环境，维护海洋伏季休渔秩序，农业农村部、公安部、中国海警局决定自2025年5月1日至9月16日开展海洋伏季休渔专项执法行动。
具体包括：严格执行渔船船籍港休渔、定人联船、定期点验、进出港报告等制度，切实做到“船回港、人上岸、网入库”；合理部署执法力量，把日常巡查、交叉检查、突击抽查、区域联查有机融合，构建全时段、全海域、全链条渔业执法体系；加强专项捕捞渔船船位动态监控、渔获物定点上岸、捕捞限额、渔政船伴航执法等制度落实，强化全时管控、全域覆盖、全环节监管；加强对长江口禁捕水域和机动渔船底拖网禁渔区线附近海域等违法行为高发、举报线索集中海域管控，利用渔船船位动态监控系统、小目标雷达等设备，精准布控、高效打击；聚焦异地休渔渔船、捕捞辅助船、生态环境（渔业资源）监测调查船等重点涉渔船舶，加强对违法违规行为易发多发对象的监管等。
(责编：杨光宇、陈键)
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