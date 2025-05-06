70%的在产煤矿完成智能化建设
内蒙古煤矿生产更加高效安全绿色
2025年05月06日05:57 | 来源：人民网－人民日报海外版
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本报呼和浩特5月5日电（记者张枨）记者从内蒙古自治区能源局获悉，近年来，内蒙古自治区积极推进煤矿智能化建设。截至目前，内蒙古70%的在产煤矿完成智能化建设，智能化煤矿数量、产能分别达到209处、10.87亿吨/年，正在运行的智能化采掘工作面达到281个，煤矿生产向高效、安全、绿色方向持续迈进。
随着越来越多的煤矿从“人控”向“数控”升级，从“自动”向“智能”提速，内蒙古正快速抢占煤炭行业“智”高点。内蒙古自治区能源局数据显示，目前，全区煤炭开采机械化率已达100%，智能化煤矿产能全国第一。281个智能化采掘工作面高效运行，44处露天煤矿积极开展无人驾驶试验，370台无人驾驶车辆驰骋在矿场。
(责编：杨光宇、陈键)
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