湖北试点涉农信用价值贷款
2025年05月06日05:57 | 来源：人民网－人民日报海外版
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据新华社武汉电（记者王自宸）针对农民和农业生产经营组织因抵押物不足而贷款困难的实际，湖北日前出台政策，计划通过构建农民个人信用价值和农村资产信用价值评价体系，实施信用贷款风险补偿等方式，创新农村信贷模式，为农业现代化和乡村全面振兴提供更加有力、有效的金融支撑。
记者从湖北省农业农村、金融监管、财政等部门了解到，相关政策注重挖掘农民个人和耕地、林地、集体经营性建设用地、农村水资源等农村资产的信用价值。依托湖北省信贷直通车平台，全面归集涉农信用、金融、第三方机构、市场交易等“四类数据”，打造全省统一的涉农融资信用平台，为农民和农业生产经营组织提供信用价值评价。
在挖掘信用价值、实现精准画像基础上，引导银行机构运用评价等级，为农民个人、农业生产经营组织分别提供最高100万元、1000万元的纯信用贷款。
据悉，湖北计划今年先在10个县（市、区）开展相关信用价值贷款试点，明年在试点县（市、区）所在市州全域开展试点，2027年在全省推广。
(责编：杨光宇、陈键)
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