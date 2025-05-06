近20家电商平台出实招，推动外贸优品开拓国内市场——

本报记者 孔德晨

近日，外贸优品中华行江苏站活动在江苏南京举行。活动吸引众多采购商、消费者前来洽谈选购，进场超5.2万人次。图为活动现场，消费者络绎不绝。

王路宪摄（人民视觉）

4月27日,“2025湖南内外贸一体化融合发展博览会暨外贸优品中华行湖南站”在湖南株洲正式启动。图为采购商（左一、左二）在活动现场向参展商了解湘绣技艺。

新华社记者 薛宇舸摄

4月26日，外贸优品中华行湖北站暨“乐购湖北”消费季活动在武汉市汉口北国际贸易城启动。活动启动仪式现场，约200家省内外的外贸企业、近100家流通企业现场开展对接，签约金额145亿元。图为市民在活动现场参观选购。

新华社记者 伍志尊摄

未来一年内，京东将大规模采购不低于2000亿元出口转内销商品；盒马联合外贸企业开发自有品牌，进行线上线下全渠道销售；得物APP上线“外贸品质好物”专区，推荐优质外贸商品……近期，国内头部商贸企业、电商平台齐齐发力，助推外贸企业转内销。

商务部数据显示，一季度电商平台助力外贸企业拓展内销成效显著。截至4月23日，9家电商平台已开放入驻绿色通道，6家电商平台建立内销专区，对接超6000家次外贸企业。

入驻平台，外贸产品开启网上行

作为率先行动的几家平台之一，淘宝天猫推出“外贸精选”专项政策，提供快捷入驻通道、流量倾斜、佣金激励等支持，并创新“半托管”运营模式，由平台专人入驻企业，提供选品、定价、营销等全流程指导。淘天集团“外转内”专项负责人路瀛告诉记者：“我们让外贸企业专注产品，平台负责运营，最快可实现当天入驻、隔天上架、7天成为热销商品。”

在商务部稳步推进内外贸一体化工作的背景下，各大电商平台纷纷出台出口转内销的扶持政策。

京东宣布推出2000亿元出口转内销扶持计划。京东集团公共业务副总裁、黑吉总协调人王冠程表示，很多“出海”多年的外贸企业具备优秀的生产能力，产品品质过硬，但在出口转内销的过程中，存在不熟悉国内市场、缺乏运营经验等挑战。为此，京东将在商务部及各级政府部门指导下，对扶持外贸企业做好规划布局，在各地开展多种形式的招商对接。

得物APP近日发布公告，启动“外贸优品扶持计划”，向外贸企业开放快速入驻通道，并提供数十亿元专项补贴，一系列政策支持，助力中国优质的外贸企业开拓国内市场。“我们将为外贸企业开通快速入驻通道，专人加急处理，简化认证流程；同时，将对家居百货、家纺、玩具、电器等外贸重点品类，提供数十亿元专项费率补贴。所有外贸品牌商家，还将获得零元保证金入驻、新商指导、最快回款周期仅7天等一系列政策扶持。此外，得物APP还设立了‘外贸品质好物’专区。”得物有关负责人说。

年轻消费者对外贸商品的热情尤为高涨。95后用户林小姐告诉记者，很多外贸商品的设计既实用又时尚，更符合年轻人的审美：“我最近购买的一款外贸出口转内销的帆布包，因为独特的设计和过硬的质量，已经成为朋友圈里的‘网红单品’，好多人找我要链接。”

在电商平台多重政策叠加下，目前，已有超过2万个外贸厂商对接“外转内”需求，陆续在平台完成了入驻、上架产品、展开运营销售等。

“15家主要电商平台积极响应，打好‘组合拳’，推出订单直采、供采对接等8方面举措。”商务部新闻发言人何亚东介绍，比如，加大直采力度，已有电商平台签订超千万元采购合同，并推出后续包销计划。开辟绿色通道，提供零元入驻、专人加急等扶持措施。强化流量扶持，提供热搜榜资源、流量补贴等，让外贸品牌触达更多消费者。精准供采对接，今年以来产业电商平台已开展超200场外贸产业带对接。截至4月23日，9家电商平台已开放入驻绿色通道，6家电商平台建立内销专区，对接超6000家次外贸企业，超600家次入驻。

商务部国际贸易经济合作研究院学术委员会副主任张建平对记者表示，外贸企业转内销的集体行动，展现了中国经济“内外兼修”的独特韧性。他说：“这一举措并非被动收缩，而是主动调整，通过内需市场培育新的增长点，同时稳定外贸基本盘。电商平台的介入不仅解决了外贸企业的销售难题，还推动了国内消费升级。许多外贸商品品质优异，但在国际市场上受贸易壁垒限制，如今通过电商直达国内消费者，既丰富了市场供给，也提升了消费品质。”

搭建桥梁，更好对接国内需求

近日，在南京举办的“外贸优品中华行江苏站”首场展会上，南通喜腾箱包制造有限公司展位前非常热闹。“这款行李箱能折叠收纳吗？”“网上哪里能买到同款？”此起彼伏的询问声，印证了国内消费者对优质外贸产品的旺盛需求。

该公司总经理李盾介绍，参展的400多款产品几乎售罄，远超预期。喜腾箱包公司自1998年成立以来，一直专注欧美及日本市场，年销售额约3000万美元，此次展会让他们捕捉到国内市场的巨大潜力。

展会后，京东、淘天集团等电商平台纷纷抛出橄榄枝，邀请其入驻。盒马采购团队也迅速跟进，与其洽谈合作细节。尽管面临国内电商运营经验不足的挑战，李盾表示已着手组建专业团队，借助平台代运营支持，加速“外销转内销”进程。

平台企业给力，政府政策助力。为支持外贸企业对接国内市场资源，多地联动电商平台，通过举办对接活动、出台扶持政策、优化服务等举措，助力外贸企业拓展国内市场，实现出口转内销新突破。

上海积极发挥电商平台作用，市、区两级先后举办9场“电商助力外贸拓内销对接会”活动，305家企业参加对接，将出口的好产品转向国内市场销售。吉林省商务厅第一时间制定《电商助力出口企业拓内销行动方案》，设计线上活动、资源对接、市场拓展、新技术应用等6方面扶持举措。“我们已经和33家外贸企业开展对接推广工作，助力133款外贸产品转内销，销售额达到3000万元。”吉林省聚发财集团总裁罗凤斌表示。

张建平认为，地方政府与电商平台的联动，体现了中国经济政策的灵活性和执行力。“政府搭台、平台赋能、企业‘唱戏’，这种协同机制不仅降低了外贸企业的转型成本，还加速了内需市场的提质扩容。”他说。

消费者对外贸优品转内销展示了极大的兴趣。在北京的一场展销活动上，陈字中饭常温即食烧饭赢得了大量关注。这是一家中国罐头行业的领军企业，产品出口150多个国家和地区。销售人员表示，来购买的人特别多，所带来的常温即食米饭商品日均销售额能达到千元，还有一些商超来谈合作。

展销活动现场，前来“淘宝”的消费者络绎不绝，不少展位前都排起了长队，一些热门商品更是在开场两小时内就被抢购一空。“最受欢迎的是那些兼具实用性和设计感的生活用品，比如厨房用具、家居装饰品和个人护理产品。”一家专做家居用品的外贸公司负责人对记者说，“这说明国内消费者对高品质生活用品的需求正在快速增长。”

既深耕国内市场、又驰骋国际市场

目前，全国外贸优品中华行活动正在全面展开。

4月24日，何亚东在商务部例行发布会上表示，外贸优品中华行是今年商务部推进内外贸一体化的标志性活动，通过畅通外贸企业内销渠道助力稳外贸扩消费。

“4月13日，我们在海南举办了全国启动仪式。之后，外贸优品中华行广东站、江苏站成功举办。我部组建的外贸优品巡回采购团在江苏站开展首场采购活动，80多家大型商超、电商平台、批零企业现场采购。”何亚东介绍，通过采购活动，外贸企业拓宽了新销路，采购企业找到了好货源。他特别提到，在江苏站活动中，一家外贸企业带来的一款咖啡杯，一亮相便成为展会上的热销款。近期，福建、湖北、湖南都将举办外贸优品中华行活动。

“下一步，我们将持续壮大巡回采购团力量，深入外贸大省、消费大省举办专场采购对接活动，加大对外贸企业拓内销的支持力度，让更多外贸优品走进千家万户。”何亚东说。

在全球经济格局深刻调整的背景下，中国外贸企业积极开拓国内市场，这一战略调整引发国际社会广泛关注。外贸企业转内销，是否意味着中国对外开放战略收缩？

张建平强调，拓展内销市场不仅不会削弱对外开放，反而能增强中国企业的国际竞争力。“外贸企业通过内销积累品牌认知度和运营经验，可以进一步提升产品附加值，为重返国际市场奠定更坚实基础。”他说。以家电、服装等行业为例，许多中国企业正是通过“先内后外”的模式，最终成为全球品牌。

中国对外开放的步伐更不会因此放慢。今年以来，中国先后成功举办了第五届中国国际消费品博览会、第137届广交会，截至4月27日，本届广交会吸引全球219个国家和地区的22.4万境外采购商到会，创同期历史新高。张建平说，中国对外开放的大门只会越开越大，当前的外贸转内销是战术层面的优化调整，目的是让企业获得更均衡的市场布局能力。这不仅没有改变中国对外开放的基本国策，还为构建新发展格局注入了新动能，外贸拓内销是“双循环”战略的重要实践。通过内外贸一体化，中国正在形成更高效、更稳定的供应链体系，既能满足国内消费升级需求，也能增强全球供应链韧性。

面向未来，这种内外联动的发展模式将如何深化？

张建平分析，首先，数字化平台将继续发挥桥梁作用，推动内外贸标准对接；其次，供应链韧性将不断增强，形成“国内国际双循环”相互促进的良性发展格局；最后，中国企业的全球竞争力将在这个过程中得到实质性提升。“当我们的企业既能深耕国内市场，又能驰骋国际市场时，中国经济的抗风险能力和增长潜力都将迈上新台阶。”张建平说。

(责编：杨光宇、陈键)

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