闫立良

原标题：今日视点：民营企业家该如何答好这两个时代命题

4月30日，十四届全国人大常委会第十五次会议表决通过民营经济促进法，自2025年5月20日起施行。笔者认为，这一方面顺应了新时代民营经济发展的需要，另一方面也对民营经济组织经营者（以下简称“民营企业家”）提出了更高要求，就是要与新时代同频共振，在新征程上对中国式现代化建设进行更多层面的探索。

“火车跑得快，全凭车头带”。民营经济是推进中国式现代化的生力军，是高质量发展的重要基础，而民营企业家是民营经济发展的“火车头”，需要在创新发展上多下功夫，在推动科技创新和产业创新融合发展的进程中，孵化出新产业、新模式，催生出新动能。

在依法合规经营取得显著经济效益的同时，民营企业家要保持敢闯、敢干的精神特质，尤其是在扩大就业和完善分配上要进行更多的探索。这是民营企业家必须要答好的两个时代命题。

在民营经济促进法中“就业”和“分配”各出现了三次，分布于总则、规范经营和服务保障三章。规范经营一章中的要求更具体，比如“在发展经济、扩大就业、改善民生、科技创新等方面积极发挥作用”“支持民营经济组织通过加强技能培训、扩大吸纳就业、完善工资分配制度等，促进员工共享发展成果”。

这些要求切中了当前的社会痛点。今年以来，有关民营经济“就业”和“分配”的话题频繁成为社会焦点。比如，4月21日，京东创始人刘强东在参与外卖配送之后，请骑手们吃火锅时表示：京东工作稳定，五险一金全交，退休金5000元以上，大病医保全报，现有员工超71万人，四年之内有望超过100万人（不包括外卖员）……刘强东在与外卖骑手讲这些话的时候，充满了底气和豪气，这次讲话也将成为京东发展史上重要的一笔。

再如今年3月28日，胖东来创始人于东来透露，2024年胖东来基层员工平均月薪为8315元，今年前两个月，基层员工的工资为9886元……最近几年，胖东来已经成为一种现象，而这种现象可以用一句话概括，就是集中精力办好卖场的事——卖好的产品、提供好的服务、把员工当家人。

京东和胖东来在“就业”与“分配”问题上走在时代前列不是偶然的。笔者认为，京东与胖东来的共同点之一就是对行业发展和社会趋势有着精准把握，坚持“以人为本”，将员工权益、社会保障放在企业发展中进行通盘考虑，并且能够不折不扣地予以执行。这是民营企业在社会效益上的体现，也是对民营企业家精神的弘扬。

“落其实者思其树，饮其流者怀其源”。京东和胖东来深知自己的财富来自哪里，所以才会逐渐形成这样的就业理念和分配机制。可以想见，在民营经济促进法的指导下，未来会有更多民营企业和民营企业家在搞好经营的同时，思考、创新、实践具有新时代特征的就业与分配机制，为满足人民日益增长的美好生活需要贡献力量。

(责编：罗知之、陈键)

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