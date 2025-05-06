原标题：“五一档”电影票房突破7.2亿元

“五一档”电影市场开始收尾。灯塔专业版数据显示，截至5月5日（16时30分），2025年“五一档”档期总票房（含预售）突破7.2亿元，影片《水饺皇后》《猎金·游戏》《幽灵公主》《哪吒之魔童闹海》（以下简称《哪吒2》）暂列票房前四名。

灯塔专业版数据分析师陈晋对《证券日报》记者表示，“五一档”数量和类型都比较丰富，良好的区分度有利于降低同质化竞争，促进档期市场健康发展，满足观众的多样化需求。

猫眼娱乐为档期最大赢家

今年“五一档”，剧情片《水饺皇后》以期内1.85亿元票房领跑，影片上映6天累计票房达2.07亿元，也是今年“五一档”唯一票房突破2亿元的新片，在29个省份暂列第一，灯塔AI票房预测数据显示，影片总票房将达3.84亿元。

灯塔专业版数据显示，《水饺皇后》女性观众占比超过61%。从去年开始，《出走的决心》《好东西》等一系列女性题材高口碑影片涌现。其中《好东西》最终票房超过7亿元，《水饺皇后》斩获“五一档”票房冠军，都在印证女性影片的商业价值。

长三角电影市场研究中心专家陈丹对《证券日报》记者表示，当前中国电影市场存量观众里，女性用户是市场主体，能获得女性关注的题材，票房表现相对会更好些。

值得一提的是，《水饺皇后》电影背后的主要出品方覆盖天津猫眼微影文化传媒有限公司（以下简称“猫眼娱乐”）和阿里巴巴影业集团有限公司两家上市公司。

其中，猫眼娱乐也是今年“五一档”票房亚军《猎金·游戏》的主要出品方之一。该公司投资的两部电影分别获得“五一档”票房冠军和亚军，成为今年投资“五一档”电影收获最大的上市公司。

数据显示，今年“五一档”，已经上映97天的《哪吒2》，凭借档期票房6362万元成为“五一档”票房第四，以6.4%的排片贡献8.8%的票房占比，场均人次更是“五一档”影片最高，在部分省份甚至票房领跑。

陈晋表示，截至5月5日，今年电影票房达263.09亿元，相较去年同期提升30.7%，持续领跑全球电影市场。其中《哪吒2》票房超153.7亿元，贡献突出，大幅刷新全球单一市场最高票房纪录。

影院流量仍需提升

尽管今年“五一档”新片类型选择相当丰富，但影院流量依然出现下滑。记者从北京、山西的部分影院经理处了解到，今年“五一档”客流量相比往年都有减少，所以票房缩水。

灯塔专业版数据显示，2018年“五一档”票房突破10亿元后，市场稳定的情况下基本都保持在10亿元之上，最高档期票房超过15亿元。

陈丹认为，今年“五一档”的票房减少，一方面是缺少头部作品拉动；另一方面是文旅行业对于体验和造势的创新动作比影院更为丰富，包括演唱会、话剧等演出市场，节目选择也更多样化，因此，观影做为首选消费的比例在降低。影院最需要的是客流，如果发行价方面进行一定的调整，相信会带动一些客流增长。

谈及即将到来的“六一档”，拓普电影CEO程飞向《证券日报》记者表示，“六一档”核心受众为亲子家庭，需主打全年龄段动画电影。制作层面鼓励《第二十条》等兼具社会议题与类型片融合的实验性作品，避免跟风创作。在工业进程上，借鉴《哪吒2》的先进拍摄技术，提升制作效率；加强编剧、导演培养体系，减少对流量明星的依赖。在发行与市场分层上，分线发行可针对不同受众定制排片策略，如艺术电影专线放映、三四线城市方言版发行。在衍生品开发上，学习《哪吒2》的IP衍生模式，拓展手办、文旅等非票房收入，降低市场风险。

(责编：罗知之、陈键)

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