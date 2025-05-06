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多地举办车展 车企不遗余力促销售

刘 钊
2025年05月06日09:10 | 来源：证券日报
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原标题：多地举办车展 车企不遗余力促销售

在刚刚过去的“五一”假期，国内汽车市场迎来了一场销售“盛宴”。多家车企纷纷推出形式多样的促销活动，旨在冲刺销量。同时，全国多地也密集举办了各级别的车展，为消费者提供了丰富的购车选择。

车市的景气度也反映在销量数据上。近期车企陆续发布的4月份销量数据显示，国内乘用车市场延续了高景气度，新能源汽车渗透率持续攀升。

促销活动五花八门

“五一”假期期间，汽车市场的促销活动可谓五花八门，令人目不暇接。记者实地走访北京、上海、青岛等地多个汽车4S店时看到，多家4S店推出了0首付免息、特价车、以旧换新补贴等限时优惠购车政策。销售人员普遍表示，今年“五一”假期期间，到店消费者数量显著增长，部分热门车型的试驾名额甚至需要提前预约。

为了吸引消费者，多家车企的优惠力度空前。例如，比亚迪宋Pro DM-i在5月31日前，除6000元厂家补贴外，部分地区可叠加最高8000元地方新能源补贴，实际裸车价可降至8.88万元。

除了车企自身的优惠活动，车展也成为“五一”假期汽车促销的重要平台。据报道，今年“五一”期间，全国各地有超过80个城市举办大小规模不同的近百场车展。各地通过车展联动点燃消费引擎，以政策红利叠加科技新潮激活消费市场。各大车展上，智能化以及新能源车型成为拉动消费的主力军。

比如，在乌鲁木齐国际汽车展览会期间（5月1日至5月5日），购车可享受各大汽车厂商推出的各类购车优惠，叠加汽车以旧换新补贴政策，及乌鲁木齐市各区推出的购车补贴，让消费者享受到真正的实惠。

长春“五一”车展相关负责人表示：“车展旨在打造‘车展+’多元场景。我们希望通过叠加汽车消费、汽车文化、时尚秀场等元素，重新定义汽车生活新方式。同时，为了让消费者获得更好的购车体验，车展期间，众多参展品牌厂家和经销商联合推出了购车‘钜惠促销’活动，在热销车、特价车、多重补贴等方面都有很大优惠。”

“‘五一’假期是车企冲刺销量的关键节点。今年从自主品牌到豪华车企均推出了‘补贴+置换+金融’组合拳的促销活动。这些活动不仅拉动了汽车消费的增长，还促进了新能源汽车市场的快速发展。”中国欧洲经济技术合作协会智能网联汽车分会秘书长林示对《证券日报》记者表示。

麦肯锡近期发布的《2025中国汽车消费者洞察》提出，中国汽车市场正呈现出三大趋势：一是技术驱动取代价格战，消费者更愿为创新技术支付溢价；二是品牌格局加速重构，中国品牌在纯电领域已获得全球领先地位；三是电动化进程持续深化，插混/增程车型因补能便利性受青睐。

新能源车型表现抢眼

今年以来，汽车以旧换新政策得以延续，推动汽车销量再攀高峰。从近期多家车企公布的4月份销量数据来看，头部车企的汽车销量实现普遍增长，其中新能源汽车销量表现尤为抢眼。

具体来看，比亚迪股份有限公司以38.01万辆的新能源汽车月销量持续领跑，同比增长21.34%。浙江吉利控股集团有限公司以23.41万辆的月销量创历史新高，同比增长53%，新能源渗透率达54%。吉利银河系列成为核心增长引擎，4月销量9.66万辆，同比增长281%。

奇瑞控股集团有限公司则延续了“出口+新能源”双轮驱动战略，4月份其销量达20.08万辆，同比增长10.3%。其中新能源汽车销量6.12万辆，同比激增85.5%。奇瑞控股集团有限公司在新能源汽车市场的快速增长，得益于其在新能源技术领域的持续投入和产品线的不断丰富。长城汽车股份有限公司4月份实现销量10.01万辆，同比增长5.55%。其中新能源车型销量2.88万辆，同比增长28.42%。

在造车新势力阵营中，浙江零跑科技股份有限公司以4.10万辆月销量首次登顶新势力榜首，同比增长173%。广州小鹏汽车科技有限公司月销量达3.50万辆，同比增长273%。北京车和家信息技术有限公司（理想汽车）月销量达3.39万辆，同比增长31.6%。上海蔚来汽车有限公司月销量达2.39万辆，环比增长58.9%。深蓝汽车科技有限公司月销量达2.01万辆，同比增长58%。

黄河科技学院特聘专家张翔在接受《证券日报》记者采访时分析，4月份汽车市场销量攀升呈现多重驱动特征。一是消费场景共振效应。春季气候转暖直接刺激公众出行意愿，叠加“五一”黄金周自驾游预期升温，形成季节性消费需求叠加。与此同时，一季度末车企集中开展的促销活动提前激活市场，为4月份销量回暖奠定基础。二是政策技术双轮驱动。国家层面出台的放宽异地购车限制、扩大补贴范围等利好政策，与行业端新产品投放形成共振。特别是上海国际车展期间多款品牌首发车型及智能网联技术突破，有效提振了消费者购车需求。

(责编：罗知之、陈键)
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