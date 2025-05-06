原标题：A股上市公司现金分红总额创新高释放多重信号

随着2024年年度报告披露季收官，A股上市公司整体分红情况浮出水面。根据沪深北交易所数据统计，2024年，A股上市公司累计现金分红总额高达2.39万亿元，创下历史新高。事实上，自2022年至2024年，A股上市公司年度分红总额已连续3年突破2万亿元大关。

作为回报投资者的主要方式之一，上市公司分红一直备受重视，也是证券监管部门工作重点。党的二十届三中全会审议通过的《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》强调“完善上市公司分红激励约束机制”；新“国九条”指出“强化上市公司现金分红监管”；证监会召开的2025年系统工作会议提出“加大上市公司分红、回购激励约束”。

当前，A股上市公司超过5400家，集聚千行百业的优质企业，是国民经济的“压舱石”。以此来看，A股上市公司2024年累计现金分红总额创新高，并非简单的数字突破，而是制度机制夯实、资金结构调整、市场生态优化、产业转型加力等多重因素共振的结果。

首先，彰显出上市公司从被动分红到主动回报的战略转型，深层次则是产业结构优化、经济恢复向好的体现。

近年来，监管部门关于上市公司激励约束机制落地生效。一方面，调整优化分红政策，如简化中期分红程序等，鼓励引导上市公司提高分红水平。另一方面，动态强化监督举措，如对不分红的公司加强披露要求等，约束督促上市公司重视分红。在此形势下，一大批成熟优质的公司主动提高分红水平，部分此前为满足再融资等条件实施“象征性”分红的公司也转向主动分红，加大分红频次、提高分红比例渐成趋势，这也就不难解释为何上市公司分红总额屡创新高。

上市公司主动分红是对其盈利能力和治理能力的双重印证，这些公司往往经营良好、现金流稳定，治理有方、重视投资者利益，有更多的资金去回报投资者。从深层次来看，上市公司分红总额创新高也反映出产业结构优化。从分红的公司来看，不仅涵盖关乎国计民生的能源、通信等行业，还囊括了半导体、高端制造、新能源等新兴行业，这既说明了传统产业在转型中稳健前行，也说明了新兴产业逐步释放商业潜力，发展壮大。

其次，反映出投资者从博弈套利到价值投资的理念转变，背后则是资金结构调整优化，中长期资金入市提速。

通常来说，持续稳定的分红为投资者提供了可预期的现金流，使投资者更加关注公司的长期盈利能力及分红能力，减少对短期股价波动的关注，降低盲目投机风险，引导其投资理念向价值投资转变。放大至整个市场，分红文化的形成也有利于平抑市场波动、增强市场稳定性，加之持续稳定分红的公司本身具有运营稳健、治理得当等特点，这就对险资、公募基金等中长期资金具有十足吸引力。实际上，上市公司分红总额创新高之时，往往也是中长期资金入市高峰期，也很好地印证了这一点。

再次，折射出资本市场从“融资市”到“投资市”的生态蜕变，投资者回报水平不断加强。

上市公司分红总额创新高，反映出的是上市公司主动分红意识提高，价值投资理念深入，长期资金吸引力提升以及投资者回报水平增强，这些也正是“投资市”所具备的关键要素。资本市场正从重融资、轻回报的“融资市”向重回报、稳预期的“投资市”蜕变，投资和融资更加协调的市场生态也正在加快形成。

最后，从全球视角来看，在严峻复杂的国际形势下，A股上市公司分红总额创新高，显示出中国企业的强劲活力、中国资产的投资价值、中国经济的长期韧性。这也使A股市场在全球市场中凸显出独特价值，不仅为国际投资者提供了兼具稳定性与成长性的资产配置选择，也向世界展现出中国资本市场深化改革、强化投资者回报的积极成效。

可以预期的是，随着A股市场分红生态不断完善，将进一步提高上市公司质量，增强投资者回报水平，促进中长期资金流入，形成投融资良性循环，助力资本市场高质量发展。

(责编：罗知之、陈键)

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