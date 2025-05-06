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我国已淘汰消耗臭氧层物质62.8万吨

2025年05月06日09:14 | 来源：科技日报
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原标题：我国已淘汰消耗臭氧层物质62.8万吨

科技日报北京5月5日电 （记者李禾）记者5日从生态环境部获悉，《中国履行〈关于消耗臭氧层物质的蒙特利尔议定书〉国家方案（2025—2030年）》（以下简称《国家方案》）印发，为我国开展全氯氟烃、哈龙、四氯化碳、甲基氯仿、含氢溴氟烃、溴氯甲烷、甲基溴、含氢氯氟烃和氢氟碳化物共9类物质的淘汰削减行动指明了方向。目前，我国已实现前7类消耗臭氧层物质受控用途生产和使用的全面淘汰，正在逐步削减淘汰含氢氯氟烃和氢氟碳化物。

《国家方案》由生态环境部、国家发展改革委、工信部、商务部、海关总署联合印发，要求全面加强消耗臭氧层物质和氢氟碳化物管理，协同应对臭氧层损耗和气候变化，推动相关行业绿色低碳高质量发展。

生态环境部新闻发言人裴晓菲说，我国自1991年加入《关于消耗臭氧层物质的蒙特利尔议定书》（以下简称“议定书”）以来，累计淘汰消耗臭氧层物质总量约62.8万吨，占发展中国家淘汰量一半以上。此次《国家方案》确定的9类管控物质，前8类物质对臭氧层有破坏作用，第9类物质氢氟碳化物对臭氧层无破坏作用，却是一种人工合成的强温室气体，其全球升温潜能值是二氧化碳的几十甚至上万倍。

《国家方案》从源头管控、过程控制、末端治理和进出口管理4个方面提出了11项具体任务，比如在强化管控物质使用管理方面，家电行业自2026年1月1日起，禁止生产以氢氟碳化物为制冷剂的电冰箱和冰柜产品。

中国家用电器协会秘书长王雷说，我国按照议定书履约要求，2011年开始推进含氢氯氟烃的淘汰，家电行业在全球率先选择了对臭氧层、气候友好的碳氢自然工质丙烷（R290）作为替代技术。截至2024年底，我国家电行业已累计生产销售了超过1000万台R290空调。

“如今，我国房间空调器行业在R290技术研发和应用方面已处于全球领先水平，为其他国家制冷剂替代、议定书履约提供了超前支持的绿色样本。”王雷说，我国家电行业将贯彻落实《国家方案》，以绿色低碳替代技术推动家电产品“含绿量”“含金量”同步增长。

消防行业是氢氟碳化物类灭火剂的重要应用领域，也面临着新一轮替代减排挑战。中国民航大学安全科学与工程学院院长周晓猛说，技术替代与监管升级需以制度创新为保障。《国家方案》为消防行业提供了政策框架，但需要尽快制修订相关的技术标准规范，推动新型洁净高效灭火技术在消防行业的应用，发展新型灭火产品的环保与效能双重认证方式，并在一些区域开展新型高效洁净灭火技术示范应用，形成可复制的经验模式。

(责编：罗知之、陈键)
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