原标题：AI技术既能“上天”又能“下地”

当神舟十九号载人飞船返回舱在东风着陆场成功着陆时，中山大学航空航天学院教授张小虎非常激动。由他带领的团队，承担了航天员运动特性数据采集软件研制任务。

“这款软件通过安装在天和核心舱内的图像数据采集单元，完成了相关数据的同步采集和智能分析，为航天员运动特性测量提供技术支撑。”5月5日，张小虎在接受科技日报记者采访时说。

这是中山大学在人工智能（AI）领域的新成果。近年来，该校积极布局推进人工智能领域的相关学科建设、人才培养和科技创新，努力占领先机，不断赢得竞争优势。

构建大智能学科教育体系

人工智能与病毒发现可以走在一起吗？中山大学医学院教授施莽研究团队给出的答案是：可以。

传统的病毒发现方法高度依赖既有知识，面对RNA病毒这种高度分化、种类繁多且容易变异的病毒，识别效率低。

对此，施莽决定另辟蹊径，向人工智能要新办法。施莽团队联合阿里云开发出LucaProt算法，利用AI分析蛋白质序列及结构信息，从全球环境样本中发现超16万种RNA病毒，探索了病毒学研究的新路径。该研究成果于2024年10月在国际学术期刊《细胞》上发表。

“人工智能并不是单一学科或是某一传统学科的简单分支，而是一个综合性、开放型、跨学科的领域。”中山大学校长、中国科学院院士高松表示，“为此，我们充分发挥综合性研究型高校的优势，培养学科交叉的人工智能领域人才。”他举例说，DeepSeek核心研发成员辛华剑，毕业于中山大学哲学系逻辑学专业，将逻辑学与人工智能有效融合，推动基础理论突破。

近年来，中山大学围绕“主体、基础、应用”三个层面，在广州、珠海、深圳三校区布局人工智能相关学院，集聚近20个学院共同构建大智能学科教育体系。

中山大学还成立广东省人工智能通识虚拟教研室，联合百余所高校和企业通过混合教研模式推进教学创新，为全校学生开设人工智能和逻辑学通识课程。该校通过构建大智能学科教育体系，打破院系、学科、专业之间的壁垒，形成本—硕—博贯通的人工智能人才培养体系，培养适用未来通用人工智能发展的跨学科人才。

转化一大批高价值技术成果

眼下，正是荔枝开花坐果的关键期，中山大学飞鸟团队接到了许多荔枝园的邀请。种植户们希望接入“AI管家”，提升荔枝的产量和品质。

从2023年起，中山大学地理科学与规划学院教授石茜带领飞鸟团队开始试点“AI+无人机”的智慧种植模式。“通过遥感技术、无人机低空飞巡、AI识别作物长势等进行农情预警，再由大数据来指导种植，实现对果园的数字化管理。”石茜说，试点后的果园荔枝产量平均增长了20%，品质也有明显提升。

今年，飞鸟团队研发的这套果园“AI智慧管家”，被广东省农业农村厅列为新技术新模式，在全省的荔枝主产区推广，智慧农业飞入寻常百姓家。

在田间地头有中山大学人工智能的身影，在健康一线也有该校的智慧。中山大学中山眼科中心与华为合作研发首款眼科大模型ChatZOC，提升服务效率75%。由中山大学运营管理的国家超级计算广州中心，将超算智算融合，赋能产业创新。以生物医药产业为例，药物设计及动物实验验证时间从2年缩短至49天。

近年来，中山大学聚焦人工智能前沿探索及产业应用领域，积极布局重大科技创新平台，已建设国家级平台5个、省部级平台24个，一大批高价值技术成果转化为现实生产力。

在人工智能科学的赛道上，中山大学正加速前进。据了解，2020年成立的中山大学人工智能研究院，将启动17个研究中心，进一步统筹推进学校智能领域相关学科的跨院系多学科交叉融合，推动学校智能领域科技创新，在人才引育、体制机制、学科建设等方面形成战略支撑。

(责编：罗知之、陈键)

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