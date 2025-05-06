据国家开发银行最新消息：一季度，国开行发放东北振兴贷款523亿元，同比增幅明显。

国开行相关负责人介绍，该行围绕助力提升维护“五大安全”能力，积极支持东北地区清洁能源等绿色领域发展，支持重点产业链发展，助力高端装备龙头企业技术攻关，服务黑龙江高标准农田、吉林“千亿斤粮食”工程等重大项目落地实施。同时，发挥基础设施主力银行作用，加大对高速公路、高铁、城市轨道交通、机场、重大水利工程等中长期融资支持，积极做好“三大工程”金融服务，支持乡村全面振兴，促进城乡融合发展。

基础设施筑基，夯实区域发展“硬支撑”。今年一季度，国开行辽宁分行发放贷款14.5亿元，重点支持沈阳地铁1号线东延线、3号线东段、6号线、9号线东延线、10号线南延线等5条线路建设。

航空枢纽提质增效。今年一季度，黑龙江分行发放贷款1.23亿元，支持机场配套设备购置以及其他专用设施建设。如今的哈尔滨太平国际机场高峰小时容量提升33%，年旅客吞吐量设计保障能力突破3800万人次，货邮设计吞吐能力扩容至30万吨，航空运输保障能力大大提升。

绿色发展固本，绘就生态“新画卷”。以产业“含绿量”提升发展“含金量”。今年一季度，国开行吉林分行作为银团牵头行，发放1.16亿元贷款支持双阳河流域生态修复，助力区域路网升级和特色产业发展，推动当地通过“生态+产业”模式实现生态效益与经济价值互促，实现区域发展绿色转型。目前，项目已完成河道治理10.6公里、恢复湿地37.3公顷，修复破损山体256公顷。

引调水工程润泽民生筑安澜。连日来，内蒙古引绰济辽工程突泉县隧洞段，工作人员坚守一线，争分夺秒展开设备调试和管网排查，向着6月具备通水条件的目标全力冲刺。引绰济辽工程是国务院确定的重大水利工程，总投资252亿元，通过391公里的输水线路，将嫩江支流绰尔河水引至西辽河流域，改善西辽河流域严重缺水状况。国开行内蒙古分行牵头组建银团支持项目建设，通过专班服务等举措，为自治区“头号”水利工程保驾护航。今年一季度已发放2.13亿元贷款，有力保障了主洞衬砌等关键工程建设进度。

民生改善暖心，托举百姓“安居梦”。城中村改造“改出幸福感”。在国开行大连分行支持下，当地收购已建成的存量商品房用作安置房，让城中村居民圆了安居梦。国开行大连分行聚焦改善居住环境、完善公共服务等城中村居民急难愁盼问题，深入研究制定配套政策，梳理项目清单，搭建融资机制，支持项目建设。今年一季度，向大连市金普新区民和村城中村改造项目发放专项借款8.18亿元，助力打造高品质人居环境，补齐城市发展短板。

该负责人表示，下一步，国开行将紧扣推动新时代东北全面振兴战略部署新任务，不断完善综合金融服务体系，推动将更多金融资源投向基础设施、产业升级、科技创新、农业现代化、生态治理、民生改善等重点领域，在助力提升东北地区维护“五大安全”能力上发挥积极作用，努力支持东北地区走出一条高质量发展、可持续振兴的新路子，助力谱写质量更高、效益更好、结构更优的东北全面振兴新篇章。

(责编：曹淼、李源)

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