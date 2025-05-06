打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

国家开发银行：一季度发放东北振兴贷款523亿元

2025年05月06日09:37 | 来源：人民网
小字号

据国家开发银行最新消息：一季度，国开行发放东北振兴贷款523亿元，同比增幅明显。

国开行相关负责人介绍，该行围绕助力提升维护“五大安全”能力，积极支持东北地区清洁能源等绿色领域发展，支持重点产业链发展，助力高端装备龙头企业技术攻关，服务黑龙江高标准农田、吉林“千亿斤粮食”工程等重大项目落地实施。同时，发挥基础设施主力银行作用，加大对高速公路、高铁、城市轨道交通、机场、重大水利工程等中长期融资支持，积极做好“三大工程”金融服务，支持乡村全面振兴，促进城乡融合发展。

基础设施筑基，夯实区域发展“硬支撑”。今年一季度，国开行辽宁分行发放贷款14.5亿元，重点支持沈阳地铁1号线东延线、3号线东段、6号线、9号线东延线、10号线南延线等5条线路建设。

航空枢纽提质增效。今年一季度，黑龙江分行发放贷款1.23亿元，支持机场配套设备购置以及其他专用设施建设。如今的哈尔滨太平国际机场高峰小时容量提升33%，年旅客吞吐量设计保障能力突破3800万人次，货邮设计吞吐能力扩容至30万吨，航空运输保障能力大大提升。

绿色发展固本，绘就生态“新画卷”。以产业“含绿量”提升发展“含金量”。今年一季度，国开行吉林分行作为银团牵头行，发放1.16亿元贷款支持双阳河流域生态修复，助力区域路网升级和特色产业发展，推动当地通过“生态+产业”模式实现生态效益与经济价值互促，实现区域发展绿色转型。目前，项目已完成河道治理10.6公里、恢复湿地37.3公顷，修复破损山体256公顷。

引调水工程润泽民生筑安澜。连日来，内蒙古引绰济辽工程突泉县隧洞段，工作人员坚守一线，争分夺秒展开设备调试和管网排查，向着6月具备通水条件的目标全力冲刺。引绰济辽工程是国务院确定的重大水利工程，总投资252亿元，通过391公里的输水线路，将嫩江支流绰尔河水引至西辽河流域，改善西辽河流域严重缺水状况。国开行内蒙古分行牵头组建银团支持项目建设，通过专班服务等举措，为自治区“头号”水利工程保驾护航。今年一季度已发放2.13亿元贷款，有力保障了主洞衬砌等关键工程建设进度。

民生改善暖心，托举百姓“安居梦”。城中村改造“改出幸福感”。在国开行大连分行支持下，当地收购已建成的存量商品房用作安置房，让城中村居民圆了安居梦。国开行大连分行聚焦改善居住环境、完善公共服务等城中村居民急难愁盼问题，深入研究制定配套政策，梳理项目清单，搭建融资机制，支持项目建设。今年一季度，向大连市金普新区民和村城中村改造项目发放专项借款8.18亿元，助力打造高品质人居环境，补齐城市发展短板。

该负责人表示，下一步，国开行将紧扣推动新时代东北全面振兴战略部署新任务，不断完善综合金融服务体系，推动将更多金融资源投向基础设施、产业升级、科技创新、农业现代化、生态治理、民生改善等重点领域，在助力提升东北地区维护“五大安全”能力上发挥积极作用，努力支持东北地区走出一条高质量发展、可持续振兴的新路子，助力谱写质量更高、效益更好、结构更优的东北全面振兴新篇章。

(责编：曹淼、李源)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
中央气象台发布沙尘暴蓝色预警
　　人民网北京5月6日电 （记者杨虞波罗）中央气象台消息，受冷空气大风影响，预计5月6日08时至7日08时，新疆南疆盆地、甘肃东部、宁夏中部、陕西中部、河南南部和西部、湖北北部、安徽北部等地的部分地区有扬沙或浮尘天气。 防御指南： 1．做好防风防沙准备，及时关闭门窗； 2．注意携带口罩，纱巾等防尘用品，以免沙尘对眼睛和呼吸道造成损伤；做好精密仪器的密封工作； 3．把围板、棚架、临时搭建物等易被风吹动的搭建物固紧, 妥善安置易受沙尘暴影响的室外物品； 4．由于能见度较低，驾驶人员应控制速度，确保安全。…
14.67亿人次出行！绘就“五一”活力图景
　　沉浸式旅游受青睐，县域乡村游热度高涨，入境游持续火爆……这个“五一”假期，天气宜人，城乡居民出游意愿高涨。 据交通运输部预计，全社会跨区域人员流动量累计14.67亿人次，同比增长8%。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部