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广发银行：以“向下扎根”的定力深耕民生福祉

2025年05月06日17:02 | 来源：中国网财经
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原标题：广发银行以“向下扎根”的定力深耕民生福祉

　　为深入贯彻落实国家关于减费让利、提振消费的决策部署，广发银行始终坚持“以人民为中心”的服务理念，通过优化金融服务、降低融资成本等举措，助力释放居民消费潜力，为改善民生与激发市场消费活力贡献金融力量。

　　迅速响应房贷利率调整政策，降低居民融资成本

　　据近日发布年报显示，为积极响应国家存量房贷利率调降政策要求，广发银行迅速行动，多措并举确保政策红利精准惠及客户。自政策发布以来，广发银行第一时间制定并发布实施细则，迅速完成34万笔存量贷款利率批量调整工作，切实降低客户的融资成本，为居民减轻还款压力。

　　在具体实施过程中，广发银行充分考虑客户多样化需求，推出线上自助办理服务，在手机银行APP设立“房贷利率调整”专区，精准识别客户资质，为客户提供便捷高效的线上服务体验。

　　广发银行通过“批量调整+自助申请”的双轨模式，为客户提供更灵活、更高效的利率优化服务。此次存量房贷利率调整不仅落实政策要求，更通过金融手段切实增强居民消费能力，为促进经济内循环、激发市场活力提供有力支持。

　　信贷产品创新，赋能新能源汽车消费升级

　　在“双碳”目标引领下，新能源汽车正成为绿色经济增长的新引擎。广发银行紧跟国家《2024-2025年节能降碳行动方案》等政策导向，深化与头部汽车主机厂、经销商和直营店的合作，推出“广发车e贷”专属信贷产品，以创新性金融解决方案精准赋能新能源汽车消费升级。该产品不仅为符合条件的消费者提供最低零首付的购车贷款方案，还创新推出提供“弹性尾款”的灵活组合还款方式，购车人支付首付款后，部分或全部剩余的本金可作为车贷尾款，尾款部分在一定期限内可先还息后还本，有效减轻客户月供压力。

　　广发银行通过“申请便捷、审批高效、服务可靠”的绿色金融服务，有效激活汽车升级置换需求，为推动新能源汽车产业发展和践行绿色消费理念提供有力支持。

　　聚焦重点领域，多维度激发居民消费潜力

　　广发银行积极响应党中央“惠民生促消费”号召，将提振消费作为金融服务的重要方向，通过“政策+活动”双轮驱动，多措并举加大消费信贷投放力度。

　　普惠金融“精准滴灌”，助力消费升级。针对居民日常消费需求，广发银行推出“信用消费贷款‘惠民生促消费’活动”及“消费品以旧换新”活动，通过提供利率优惠服务，直接减少客户在消费领域的利息支出，提升客户融资体验，助力消费升级。信贷产品“扩容提质”，满足长期消费需求。广发银行认真落实提振消费政策，持续优化信用消费贷款产品，进一步给予客户大额、长期消费信贷支持。最新消息，2025年4月初，广发银行进一步提升互联网消费贷款额度，将最高可借额度由20万元提升至30万元，自主支付限额由30万元提升至50万元，贷款最长办理期限由5年延长至7年，减轻客户的还款压力，助力释放居民消费活力。

　　未来，广发银行将继续秉持“金融为民”的服务理念，做政策的快速响应者、民生的精准服务者，为客户提供更优质、更贴心的金融解决方案，助力实现经济与民生的同频共振。

(责编：曹淼、李源)
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