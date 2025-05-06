打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

打响抗旱保供保灌战 珠江流域做好抗旱保供水工作

2025年05月06日17:04 | 来源：人民网
小字号

人民网北京5月6日电 （欧阳易佳）据水利部消息，2024年11月以来，珠江流域遭遇“丰枯急转”，截至2025年4月下旬，西江流域平均降雨量140毫米，较常年同期偏少6成。流域云南、广西等地发生不同程度旱情，一场抗旱保供保灌战在珠江流域打响。

水利部珠江委相关负责人介绍，按照水利部统一部署，珠江委派出抗旱工作组深入云南、广西旱区实地查看旱情，指导做好抗旱保供保灌工作。云南、广西各级水利部门第一时间启动Ⅳ级、Ⅲ级抗旱应急响应，守牢城乡供水安全底线。云南纵深推进地下找水、天上要水、山泉引水、应急调水、全民节水等“五个行动”，累计实施飞机增雨作业25架次、地面增雨作业678点次，及时启用151个打井工程、290个山泉引水工程和139个应急调水工程，保障了170.2万人饮水安全，并及时调整农业产业结构，全力保障灌溉用水需要。广西积极采取打井、拉水送水、供水工程扩网联网等措施，确保群众饮水用水需求，全区276个大中型灌区累计供水量12.4亿立方米，灌溉面积达816万亩。

春雷骤响，喜雨初临。4月19日以来，珠江流域出现2次降雨过程，一定程度缓解了广西柳州、河池等地旱情。珠江委分析，近期流域仍有两次明显降雨过程，将进一步缓解广西等地旱情。

上述负责人表示，珠江委将坚持把抗旱保供水作为当前防灾减灾工作的重点，加强流域统筹、压实工作责任、主动担当作为，会同地方全力做好抗旱保供保灌。全委时刻绷紧防汛这根弦，全面做好防汛备汛各项工作，全力以赴打好珠江流域水旱灾害防御主动战、持久战、全面战。

(责编：郭思邈、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
黄河水利委员会：全力做好沿黄灌区抗旱保供保灌工作
　　人民网北京5月6日电 （欧阳易佳）据水利部黄河水利委员会消息，近期正值春灌用水高峰期，黄河流域局部地区持续高温少雨，沿黄灌区出现不同程度旱情。黄委多措并举，全力做好沿黄灌区抗旱保供保灌工作，着力夯实保障粮食安全基础。…
打响抗旱保供保灌战 珠江流域做好抗旱保供水工作
　　人民网北京5月6日电 （欧阳易佳）据水利部消息，2024年11月以来，珠江流域遭遇“丰枯急转”，截至2025年4月下旬，西江流域平均降雨量140毫米，较常年同期偏少6成。流域云南、广西等地发生不同程度旱情，一场抗旱保供保灌战在珠江流域打响。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部