人民网北京5月6日电 （欧阳易佳）据水利部消息，2024年11月以来，珠江流域遭遇“丰枯急转”，截至2025年4月下旬，西江流域平均降雨量140毫米，较常年同期偏少6成。流域云南、广西等地发生不同程度旱情，一场抗旱保供保灌战在珠江流域打响。

水利部珠江委相关负责人介绍，按照水利部统一部署，珠江委派出抗旱工作组深入云南、广西旱区实地查看旱情，指导做好抗旱保供保灌工作。云南、广西各级水利部门第一时间启动Ⅳ级、Ⅲ级抗旱应急响应，守牢城乡供水安全底线。云南纵深推进地下找水、天上要水、山泉引水、应急调水、全民节水等“五个行动”，累计实施飞机增雨作业25架次、地面增雨作业678点次，及时启用151个打井工程、290个山泉引水工程和139个应急调水工程，保障了170.2万人饮水安全，并及时调整农业产业结构，全力保障灌溉用水需要。广西积极采取打井、拉水送水、供水工程扩网联网等措施，确保群众饮水用水需求，全区276个大中型灌区累计供水量12.4亿立方米，灌溉面积达816万亩。

春雷骤响，喜雨初临。4月19日以来，珠江流域出现2次降雨过程，一定程度缓解了广西柳州、河池等地旱情。珠江委分析，近期流域仍有两次明显降雨过程，将进一步缓解广西等地旱情。

上述负责人表示，珠江委将坚持把抗旱保供水作为当前防灾减灾工作的重点，加强流域统筹、压实工作责任、主动担当作为，会同地方全力做好抗旱保供保灌。全委时刻绷紧防汛这根弦，全面做好防汛备汛各项工作，全力以赴打好珠江流域水旱灾害防御主动战、持久战、全面战。

(责编：郭思邈、吕骞)

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