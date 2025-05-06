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黄河水利委员会：全力做好沿黄灌区抗旱保供保灌工作

2025年05月06日17:04 | 来源：人民网
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人民网北京5月6日电 （欧阳易佳）据水利部黄河水利委员会消息，近期正值春灌用水高峰期，黄河流域局部地区持续高温少雨，沿黄灌区出现不同程度旱情。黄委多措并举，全力做好沿黄灌区抗旱保供保灌工作，着力夯实保障粮食安全基础。截至4月28日，黄河干流龙羊峡、刘家峡、万家寨、三门峡、小浪底五大水库合计蓄水286.23亿立方米，比去年同期多2.81亿立方米。

据悉，水利部黄河水利委员会滚动更新旱情发展及工作动态，加强流域水量供需分析，强化水资源调度，多次调整刘家峡、小浪底等骨干水库下泄流量。4月以来，黄河干流合计引水流量由800立方米每秒左右增加至1600多立方米每秒。

水利部黄河水利委员会相关负责人表示，下一步，将按照不误农时、高效供水的原则，做好辖区内引黄灌区供水监督指导工作，用好每一立方米宝贵的黄河水资源。

(责编：郭思邈、吕骞)
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