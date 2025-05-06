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千万亩良田办理“数字身份证” 数字中国峰会解码大数据农业底图

2025年05月06日19:56 | 来源：新华网
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原标题：千万亩良田办理“数字身份证” 数字中国峰会解码大数据农业底图

近日，第八届数字中国建设峰会在福州拉开帷幕，农业农村部大数据发展中心（以下简称“大数据中心”）联合多家农业科技企事业单位，惊艳亮相农业农村大数据展区，为观众揭开智慧农业的神秘面纱。

在展厅现场，观众穿梭于数字乡村服务站与伏羲农场之间，亲手触摸国家“十三五”科技创新成就展农业领域标志性重大成果——作物育种加速器培育的粮食作物，大屏前解码智慧农业，用硬核科技勾勒出未来乡村的智绘蓝图。

一张图 织就智慧农业“经纬纵横”

步入展区，最吸引眼球的当属农业农村用地“一张图”。这张图为农村每块地建立了“数字档案”，像是给全国十几亿地块办理了“数字身份证”。仔细一看，地在哪、什么地、谁的地、种的啥、长啥样，在图上一目了然。它能精准定位每块地的坐标和类型，还可实时查看作物种类、长势预测等动态信息。

据悉，“一张图”是《全国智慧农业行动计划（2024－2028年）》中提出重点打造的一款公共服务，由大数据中心牵头研发。如今，它已服务耕地用途核实、“非粮化”监测、土地延包流转、宅基地管理等多项政府业务；同时，“一张图”还是生产经营者的重要“帮手”，可利用大数据、大模型，探索耕地、种子、肥料、农机等生产要素间的最优匹配，为每块地的农业生产开出精准处方，提高产业链全要素生产效率。

协同创新 共建智慧农业“生态圈”

深入展区还发现，政产学研各类主体也纷纷投入到农业农村数字化的实践探索中，现场展示了部分成果案例：有中国科学院的伏羲农场系统，能根据每个地块情况进行精准播种和施肥灌溉；中国农业科学院的植物工厂作物育种加速器，可使作物生育期缩短50%以上；中国电信集团有限公司的千万龘云系统，为智慧农业提供了模块化、轻量化的云服务；中国联合网络通信集团有限公司的智慧海洋牧场管理平台，具备智能装备作业、养殖监测预警等功能；中国移动通信集团有限公司的智慧农机系统，可支持远程无人遥控驾驶；北大荒农垦集团有限公司的农业资源“一张图”平台，已累计服务4800余万亩耕地。

农业农村大数据展区现场人头攒动，热闹非凡，来自全国各地的农业农村部门、科技服务企业、社会观众络绎不绝。近年来，党中央、国务院对发展智慧农业作出系列部署，2025年中央一号文件再次明确提出“支持发展智慧农业”。智慧农业是发展现代农业的重要着力点，是建设农业强国的战略制高点。

据了解，本届数字峰会农业农村大数据展区展览活动持续至5月4日，集中展示了近年来农业农村数字化的优秀案例和《全国智慧农业行动计划（2024－2028年）》正开展的探索实践。（记者 宫碧莹）

(责编：董童、李源)
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