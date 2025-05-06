人民网北京5月6日电 （记者车柯蒙）国家税务总局利用增值税发票数据，对今年“五一”假期消费相关行业销售情况进行分析。最新增值税发票数据显示，“五一”假期，全国消费相关行业销售收入同比增长15.2%，其中消费品“以旧换新”政策带动家电及通讯器材类商品消费需求旺盛，家居用品及珠宝首饰消费增幅较高，个性化旅游服务消费受到青睐。

“以旧换新”政策带动家电通讯类商品及新能源汽车消费需求旺盛。“五一”假期，在“以旧换新”政策持续发力带动下，家电及通讯器材类商品消费火爆。家用电器和音像器材销售收入同比增长167.5%，其中冰箱、洗衣机等日用家电零售同比增长169.8%，电视机等家用视听设备零售同比增长153.1%。智能手机等消费电子产品纳入购新补贴范围，为消费者带来实打实的优惠，通讯器材销售收入同比增长118%。

家居用品及珠宝首饰消费增势较好。“五一”假期，家居日用产品消费形势较好，家具、卫生洁具、厨具、灯具销售收入同比分别增长1.7倍、68.7%、30.1%、15.7%。绿色健康生活观念更加深入人心，自行车等代步设备销售收入同比增长1.1倍，营养和保健品销售收入同比增长5.5%。黄金价格上升带动珠宝首饰销售收入同比增长14.4%。

线上线下消费热度同步上升。“五一”假期，综合零售销售收入同比增长28.7%，为消费者提供多样化的消费场景。其中，线下百货零售、超市销售收入同比分别增长34.5%、8.9%，线上互联网零售业销售收入同比增长34.7%，反映线下线上消费双双增势较好。

体验式旅游服务消费持续受到青睐。“五一”假期，居民出行旅游更加注重体验，个性化旅游及文化产品服务受到欢迎。旅游游览和娱乐服务销售收入同比增长6.1%，其中名胜风景区、休闲观光服务、公园景区服务销售收入同比分别增长42.7%、65.6%和11.1%；特色民宿及文艺表演受到欢迎，民宿服务、文艺创作与表演服务销售收入同比分别增长17.9%、31.1%。

(责编：郭思邈、吕骞)

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