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一季度

“两新”政策加力扩围继续显效

2025年05月07日05:41 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京5月6日电（记者刘志强）记者从国家发展改革委了解到：今年以来，“两新”政策加力扩围继续显效，有力畅通经济循环。

　　一季度，规模以上通用设备、汽车、智能消费设备、家用电力器具制造业增加值同比分别增长9.4%、11.8%、11.4%、10%；全国新增智能化社区回收设施2800余个，“两新”行动以来总计新增近1.4万个。同时，一季度新增发布“两新”领域国家标准17项。

　　《 人民日报 》（ 2025年05月07日 01 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)
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