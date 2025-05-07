一季度广西友谊关口岸出口机电产品货值同比增长近五成——

本报记者 张云河

“五一”假期，中越边境，广西凭祥市友谊关口岸迎来进出口货物通关高峰，日均验放车辆达2200辆次。截至5月5日，友谊关出入境边防检查站今年查验出入境货运车辆累计约28.8万辆次，同比增长18.7%。

忙！成为口岸“状态”——货车司机罗锰每天往返中越两国口岸两三趟：“这趟出口电脑、手机和耳机等电子产品，货值超1亿元。”

快！成为口岸“常态”——融合人工智能、生物信息识别等技术，实现“预先备案、自主采集、快速核验”三步通关，货运边检单车检查时间缩短75％。刷证件、按指纹，15秒快捷过卡口……罗锰直言“又好又快”。

过了卡口，便是查验等待区。这里，冷链车、半挂车、厢式板车足有上百辆，停得满满当当。不远处的海关查验平台，关员们坚守岗位，76个查验台忙而不乱。

今年一季度，友谊关口岸进出口货值达1309.3亿元，同比增长18.4%，其中出口机电产品723.8亿元，同比增长47.5%；进出口货运量达139.7万吨，同比增长39.8%。

“‘五一’假期，需求更旺。”友谊关海关监管一科副科长谢显鹏说，“智能化助力，通关更加高效顺畅。”

“已分配检查台。”登录“智慧友谊关”APP，广西东聚供应链管理有限公司外场部操作经理王树青收到信息，并通知货车司机。

“流程线上办，信息网上看，方便多了。”王树青晃晃手机，从业7年，他对智慧口岸建设带来的便利很有感触，“以前现场靠跑，窗口靠找，排队靠等。”

现在大不同——减单证、减环节、减人工。

2022年，友谊关海关上线“智慧物流管控平台”，依托车载北斗定位终端，精准调度车辆。2023年上线“智能查验辅助管理系统”，地磁感应器“判断”车位忙闲，系统自动分派查验台，联通手机端，车辆进场、靠台、离台全流程无人化管理。

“压缩20%货物查验等待时间，提升35%的查验车位周转效率。”谢显鹏说，“执法更加阳光透明，有效避免‘快慢单’‘人情单’。”

行走友谊关，“智慧”二字随处可见。跨境智慧口岸正加紧建设——72个智慧通道专用查验位装上“智慧大脑”，大型设备与信息化系统正在联调联试。智慧口岸正式建成运营后，有望实现中越跨境贸易24小时“不打烊”。

“外方缺货，抓紧运！”接受记者采访时，王树青电话响个不停，“最近订单几乎没断过。国外客商经常夸‘跟中国做生意很安心’。”

今年前4个月，东聚公司进出口货值44亿元，同比增长10%。“从凭祥的仓库到越南的工厂，以前两三天，现在只要五六个小时。”王树青感慨，“通关越快，机遇越多。”

口岸周边，正从“经济通道”迈向“通道经济”，从“通道经济”升级为“产业经济”。跨境产业链放大资源汇聚效应，今年以来，凭祥市新设立10家加工生产企业、155家进出口公司。

《 人民日报 》（ 2025年05月07日 02 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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