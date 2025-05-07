吉林省乾安县推广水肥一体化技术——

本报记者 郑智文

图为韩立光驾驶播种机播撒玉米种子。

本报记者 郑智文摄

吉林省松原市乾安县，沉寂了一冬的黑土地上，隆隆机声打破宁静，种箱里一粒粒玉米种子等距播撒，一根根滴灌管也浅埋进土层。

“春耕时农机跑一趟，种子和滴灌管就全埋好了。”农机手韩立光驾着熟悉的气吸式播种机穿梭在田垄间。

几年前，听说流转土地可以按产量结算费用，他把土地流转给大遐畜牧场，自己也到畜牧场工作，学习驾驶大型农机。

畜牧场要推广水肥一体化技术，把肥料溶解在水中，通过滴灌管适时适量灌溉和施肥，种地“老把式”韩立光有些犯嘀咕：“水是水，肥是肥，过去咱种地都‘一炮轰’，一次性把底肥给够。”

“老韩，这可是新技术。”大遐畜牧场农业综合开发有限公司总经理刘启雷耐心解释，“有了这门技术，玉米在生长过程中‘饿了’‘渴了’，都能及时补上。”

似懂非懂地点点头，老韩心里还是疑惑：“原理咱不太懂，能不能增产才是关键。”

“老韩，隔壁赞字乡做过试验，用上新技术后产量高不少，况且咱们还有省农科院的专家指导呢。”刘启雷与韩立光约定，秋收时以产量见分晓，“你就安心开好农机，秋收时再看！”

高低不平的土地被整合成连片的良田，黑土地里埋上管道，韩立光驾驶着播种机在这片既熟悉又有些陌生的土地上开始耕种。当年秋收，使用水肥一体化技术的地块，平均亩产从过去的1200斤提高到1600斤，增产幅度超过30%。

玉米增产，老韩服气了：“比自个儿种地强多了！现在，种地成了精细活。”增产又增收的韩立光，逢人就夸新技术。

水肥一体化增产的秘诀是啥？

“在于时机准、效率高、管理细、吸收好。”刘启雷介绍，通过滴灌方式，能够均匀、准确地输送水肥，让玉米根系区域的土壤始终保持最佳的水分和养分状态。“除了出苗时浇一次水，在玉米的生长期内还会进行3次水肥供应，这就叫精耕细作。”刘启雷说。

乾安县位于吉林省西部，常年缺水。“借助水肥一体化等技术，我们种的地每亩能节水26吨，水分和化肥的利用率分别能提高43.1%和30.2%。”刘启雷说。

如今，大遐畜牧场流转的8万亩土地，全部用上水肥一体化技术。今年，乾安县288万亩耕地中，有120万亩计划应用水肥一体化技术。

在水肥一体化技术的基础上，探索还在深入。“水肥一体化+密植”技术增产增效，智能化田间管理控制室精准控制水肥配比……谈起新变化，刘启雷如数家珍。

“为保护黑土地，我们还摸索出玉米秸秆深翻还田水肥一体化技术。”刘启雷展示一组图片，“这是近几年的土壤剖面样本，能明显看到黑土层的厚度逐年增加。三四年前大约15厘米厚，现在能超过20厘米。”

老韩驾驶的播种机，也有新变化。“前两年用上了北斗导航，今年又给种箱加了电控装置，播种更精准了。这地，越种越有劲！”哼着小曲儿，韩立光驶向下一块田。

《 人民日报 》（ 2025年05月07日 02 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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