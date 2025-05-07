星空地一体化技术体系助力冰川研究

本报北京5月6日电 （记者常钦）6日，自然资源部中国地质调查局在西藏正式启动海洋性冰川航空物探遥感调查工作。

中国自然资源航空物探遥感中心首席科学家熊盛青介绍，海洋性冰川通常分布于高海拔地区，具有气候多变、地形复杂等特点，数据获取难度大，一直是冰川调查领域的重点和难点。为攻克这一技术难题，科研团队利用航空物探技术，创新采用最新技术装备，构建了“星空地一体化”的调查监测技术体系。该体系通过卫星遥感、直升机航空物探和地面综合调查等多种手段协同作业，全面获取冰川范围、厚度等关键参数，系统查明我国海洋性冰川的分布范围、厚度及变化情况，为深入研究海洋性冰川发育规律提供科学依据。

此次调查的重点区域——仁龙巴冰川，是西藏著名的海洋性冰川代表，也是全球罕见的中低纬度海洋性现代山岳冰川。科考团队将在仁龙巴冰川开展航空物探遥感综合调查，此次调查标志着我国在海洋性冰川调查研究领域取得重要技术发展和应用突破，将为全球气候变化提供宝贵的中国数据。

《 人民日报 》（ 2025年05月07日 02 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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