据新华社北京5月6日电 （记者姚均芳）北京证券交易所6日发布的数据显示，2024年，北交所上市公司经营业绩保持稳定，超八成公司实现盈利。

据统计，截至4月30日，北交所全部265家上市公司均已披露2024年年报。北交所表示，面对复杂多变的外部环境，北交所上市公司坚持创新驱动，持续提质增效，不仅稳住了经营基本盘，而且在培育新质生产力、服务国家战略中发挥了创新型中小企业的关键作用。

2024年，北交所265家公司共实现营业收入1808.45亿元，平均实现营业收入6.82亿元，与上一年度基本持平；共实现净利润110.30亿元，平均实现净利润4162.18万元，225家公司实现盈利。

北交所上市公司中，中小企业占比约八成，2024年合计实现营业收入1047.80亿元，同比增长6.76%，在营收规模上实现“五连增”。其中，20家公司较上市前实现营收或利润翻番，体现了较强的成长潜力。

《 人民日报 》（ 2025年05月07日 02 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经