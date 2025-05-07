辽宁沈阳

本报记者 刘洪超

红梅文创园厂办大集室内展区。

本报记者 刘洪超摄

巨型游戏手柄、各种动画人物的彩旗绘画、糖果形状的气球墙……“五一”假期，辽宁省沈阳市铁西区红梅文创园内的厂办大集吸引了众多市民、游客。

5月4日，一处摊位前，摊主小李向游客热情介绍自己创作的萌宠插画、IP。“这次参加厂办大集很开心，我和很多人分享了自己笔下的故事。”小李告诉记者。

“厂区大院不仅是工人们工作的场所，更是生活的社区，因此我们推出了东北原创市集品牌——厂办大集。”红梅文创园的相关负责人说。这个以“像素风”为主题的市集，融合了轻食烘焙、文创好物、萌宠周边等多元业态，并推出每日演出“盲盒”。

在红梅文创园，“工业风”与“文艺味”进行着碰撞。

红梅文创园所在地曾经是原红梅味精厂。新中国成立后，这里生产的红梅牌味精三度荣获国家质量金奖。2014年，红梅集团留下了一片占地超6万平方米的老旧厂区，由于年久失修，大部分历史建筑被认定为危房。后来，铁西区按照“留修改扩”原则，引入一家民企整体运营味精厂旧址。2019年9月，沈阳红梅文创园正式开园，13处遗留的工业厂房变身成为文创产业新项目，汇聚艺术、文化与创意。

原红梅味精厂78岁的退休工人王红兵“五一”假期从湖北武汉回到老厂区，“看到曾经破旧的老厂区不仅修葺一新，还更好逛更好玩，真是打心眼里高兴。”

“在改造过程中，设计师们充分尊重历史建筑的原有风貌，同时融入了现代艺术元素。”铁西区文旅局副局长李汀表示。

味精厂的工会活动场所，被改造成了以味道为主题的博物馆。其中，有一片由几十棵白桦组成的“森林”，每棵树都植入了一种东北特有植物的味道，让众多游客流连忘返。

原料库，变为室内音乐现场“原料库LIVEHOUSE”。年轻人在门口排起长队，谈论着即将开始的“声影流光 唱响沈阳”系列演唱会。

发酵车间，如今“发酵”着艺术。“发酵艺术中心”成为东北最大的民营艺术空间，承办各类艺术展览等活动。

“来这里参观体验，感觉非常奇妙。斑驳的老厂房，融合了复古与时尚、商业与艺术。玩法多多，创意满满。”来自广西桂林的游客蒋超群说。

据介绍，园区每年举办各类文艺演出、展示活动近200场次。园区内聚集了文学、音乐、美术、书法、摄影等多种艺术门类的文艺组织30余家。

刚刚过去的小长假，铁西区紧扣“工业+文旅”特色主线，策划系列文商体旅融合活动。“我们还联合265个新时代文明实践所、实践站和12个文明实践基地、实践点，动员文明实践志愿者开展旅游咨询、线路指引、寄存行李、停车引导等服务，让游客感受到沈阳‘老铁’的浓浓厚爱。”李汀表示。

《 人民日报 》（ 2025年05月07日 04 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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