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福建德化

旧瓷器厂“塑身”变作游客打卡地（在现场）

本报记者  刘晓宇
2025年05月07日05:42 | 来源：人民网－人民日报
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　　游客在红旗坊·文旅产业园内体验陶瓷彩绘。
　　许华森摄（影像中国）

　　穿过熙熙攘攘的人群，步入一处门店，“满壹手造”的木质牌匾悬挂其上，不少游客聚集于此。

　　“这件瓷葫芦有什么寓意吗？”一名年轻人发问。“葫芦寓意‘福禄’，这是‘五一’特别款，欢迎选购！”这家定制瓷器店的店长张丽娇手握瓷瓶和画笔，勾勒着灵动的线条。

　　这里是福建省泉州市德化县红旗坊·文旅产业园一隅。

　　德化制瓷历史悠久。诞生于上世纪50年代的德化县红旗瓷厂，曾是德化陶瓷工业化的象征。1965年，这里成功恢复了失传百年的建白瓷工艺。

　　今年“五一”假期，在瓷厂旧址上，经过5年修缮改造，占地260亩的红旗坊·文旅产业园（一期）正式投入运营。

　　来自厦门的苏昊长期从事工业设计行业，在网上刷到红旗坊开园信息，特意驱车两个小时赶来。

　　步入园区，四根大烟囱率先映入眼帘，两侧红砖老厂房整齐矗立，一副工业园区的粗犷模样，老瓷厂的整体空间格局被完整保留。“原汁原味、修旧如旧，这是修缮改造的第一原则。”福建德化瓷都文旅投资有限公司副总经理黄书诚说，“这几棵朴树就在车间旁边，原是烧瓷工匠夏日乘凉的地方，如今我们在树下专门设置了游客休息区。”

　　沿着通道右侧，新开业的文创店面“又见南山”人头攒动。店面负责人黄长锦从事茶具瓷器行业20多年，他率先入驻红旗坊，将自己的得意之作都搬来展陈销售。“忙哦，供不应求，存货都快售罄了！”黄长锦说。

　　“洁白如瓷，取材独特，这个观景台别出心裁！”苏昊先行一步登上了盘旋而上的观景台。走近细看，外墙贴合物均是烧瓷专用的传统匣钵；而在不远处的一堵景观墙，同样由匣钵堆砌而成，保留陶黄色。两处景观相得益彰，成为红旗坊内的“打卡地”。

　　“我们还加入不少‘小设计’，让游客处处可感知瓷文化。”德化县陶瓷发展委员会办公室常务副主任曾宪升表示。

　　一段红砖阶梯，细看却附着不少黑色斑驳。“这是由70年前的窑砖铺就，上面还有窑火的时光烙印。”一个旅行团走过，导游的讲解在耳边萦绕。

　　“龙窑形制的拱形门廊、老瓷器的展陈、收集利用的旧建材，工业遗存美学在这里展现得淋漓尽致。”走完一圈，苏昊很兴奋，“打算住一天再走，好好感受一下！”

　　“瓷观·观止”中国白·德化瓷艺术展、“德化好礼”红旗坊好物展……眼下，红旗坊内，多项文旅活动正在举行，日均客流量超过2万人次。

　　正要走出园区，遇到一名红旗瓷厂曾经的员工。

　　“心心念念的‘娘家’，终于可以再来看看了。”30年前的郭建洲，作为红旗瓷厂的小学徒，在这里练就了一手瓷绘绝活，如今经营着企业，“这里既有历史回忆，也集聚创意，我们都要来‘再进修’啦！”

　　版式设计：蔡华伟

　　《 人民日报 》（ 2025年05月07日 04 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)
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