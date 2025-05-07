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商品零售稳步增长，服务消费持续升温，餐饮文旅红红火火

“五一”假期消费热力十足（大数据观察）

本报记者  王 珂  江 南
2025年05月07日05:43 | 来源：人民网－人民日报
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　　数据来源：商务部、国家税务总局等

　　休闲露营、逛博看展、品尝美食……刚刚过去的“五一”假期，多样性、个性化供给更加丰富，带动消费潜力持续释放。商务部数据显示，“五一”假期全国消费市场繁荣活跃，全国重点零售和餐饮企业销售额同比增长6.3%。

　　

　　家电、汽车等商品零售增长较快

　　“五一”假期，以旧换新备受欢迎。5月3日，在北京一家苏宁易购卖场，前来挑选家电的顾客络绎不绝。“叠加使用以旧换新和平台补贴，6件家电优惠了7000多元，真划算。”刚刚为新家订购了全套家电的消费者李旸说。数据显示，“五一”假期，苏宁易购全国门店客流量同比增长110%，家电以旧换新订单量增长57%，万元以上家电销量增长79%。

　　商务部数据显示，假期前4天，汽车以旧换新补贴申请量超6万份，带动新车销售额达88亿元；消费者购买12大类家电产品356万台，带动销售额达119亿元；购买手机等数码产品242万件，带动销售额达64亿元。

　　政策带动相关产品整体销售保持较快增长。“五一”假期，商务部重点监测零售企业家电、汽车、通讯器材销售额同比分别增长15.5%、13.7%、10.5%。商务部重点监测电商平台智能家居产品销售额同比增长超20%。

　　在博物馆、景区、步行街购买具有当地特色与文化底蕴的文创产品，成为不少游客的必选项。各地紧跟国潮文创消费趋势，推动文创产品定制化、精细化。美团数据显示，假期“文创”成为出游热搜关键词之一，“文创”“冰箱贴”的异地搜索热度较去年分别提升70.7%、102.5%。

　　“五一”假期，即时零售等新业态保持较快增长。5月4日，在北京温榆河公园，京东七鲜超市的配送员将新鲜的牛肉串、羊排、蔬菜、水果等食材和餐具、炉具送至露营地，让消费者节省了提前准备露营食材和户外用品的时间。京东数据显示，“五一”假期京东七鲜超市整体订单量同比增长近110%。

　　随着过境免签等政策红利不断释放，“即买即退”离境退税便利度提升，“五一”假期外国游客来华消费明显增长。“中国制造”的文创纪念品、衣服鞋子、电子产品等各式商品，成为来华游客的“扫货”目标。支付宝平台显示，义乌小商品市场、深圳华强北、广州国际轻纺城等吸引越来越多的外国人。

　　“中国制造物美价优，外国顾客都很喜欢。”浙江义乌一家商铺负责人姚宝娟说。支付宝数据显示，“五一”假期前3天，入境游客用支付宝消费金额同比增长180%；其中，240小时过境免签国家用户通过“支付宝碰一下”消费金额较4月增长近50%。

　　文化和旅游消费欣欣向荣

　　“五一”假期，各地推出丰富多彩的文化旅游产品和服务，加强文旅融合和科技赋能，提升管理水平和服务品质，旅游景区度假区、休闲街区、乡村旅游、红色旅游等各类产品广受欢迎，文化和旅游消费欣欣向荣。

　　经文化和旅游部数据中心测算，假期5天，国内出游3.14亿人次，同比增长6.4%；国内游客出游总花费1802.69亿元，同比增长8.0%。

　　乘船“漫游”京杭大运河，欣赏沿途人文历史景观，感受江南水乡风情，吸引了众多游客前来体验。“五一”假期前，京杭大运河杭湖游线首次试航。节日期间，浙江发布了“泛舟浙里”13条精品游线，其中杭州“千年运河·钱塘宋韵”串联运河与钱塘江水路，绍兴“船访文豪故里”乘乌篷船游鲁迅故里、书圣故里，温州“塘河夜画”打造沉浸式夜游体验。水上观光、文化体验、体育休闲等多元业态融合，为文旅消费注入新动力。

　　行程推荐、路线规划、实时翻译、景区讲解……人工智能给旅途带来新体验。“我们一家5人想从广东广州出发到周边自驾游，希望车程3小时内、有适合5岁小朋友玩的地方，请给我推荐一些合适的目的地。”“五一”假期，广州市民李嘉使用夸克AI，快速敲定了一家人自驾游的行程。

　　“以前出游前，查攻略、定行程耗时长、费精力。现在只需拿起手机，输入关键的出游信息，很快就能得到一份详细的旅游路线，甚至还有很多实用的出游提示。”李嘉说。夸克深度搜索的数据显示，“五一”假期用户出游相关问答需求同比增长230%，文化体验、展览演出等成为出游问答的重要主题。

　　入境游迎来强劲复苏。携程数据显示，“五一”假期入境游订单量同比增长130%。微信支付外卡数据显示，假期前3天，外籍用户在境内消费笔数、金额同比都增长了近2倍。

　　非遗、汉服等文化体验热度越来越高。抖音生活服务数据显示，假期前3天，非遗相关短视频播放量近5亿，国潮妆造体验团购量同比增长502%，非遗打铁花相关团购订单量增长294%，古村古镇和博物馆的团购订单量也分别增长79%和57%。

　　餐饮住宿出行等服务消费红火

　　跟着美食去旅游，成为假期出行新风尚。辽宁锦州烧烤、河北定州罩饼、重庆荣昌卤鹅、江苏昆山奥灶面、福建平潭海鲜档……这个假期，不少地方特色餐厅客流爆满。据商务大数据监测，假期全国重点监测餐饮企业销售额同比增长8.7%。“五一”假期，微信支付餐饮行业交易笔数同比增长12%。

　　以跨城消费为主的酒店住宿增长显著。美团旅行数据显示，假期以跨城消费为主的酒店住宿消费同比增长14.9%。

　　县域乡村旅游走红，带动了当地的餐饮、住宿消费。美团旅行数据显示，“五一”假期，县城高星酒店预订量同比增长超80%，县域接待外来游客的餐饮堂食、文化娱乐、生活休闲商户数量同比分别增长38.4%、38.6%和57.0%。在去哪儿平台上，县城酒店预订量同比增长30%。

　　“不少客人在假期前几天就来了，一住就是十几天。”云南大理一家民宿负责人说。这个假期，不少人选择以“慢节奏”旅游代替“打卡式”出游，利用“拼假”的方式，来一次“轻旅居”，带动相关住宿预订明显增长。途家民宿数据显示，假期前后，平台入住时间5天以上的“轻旅居”民宿订单同比增长超四成。途家民宿相关负责人认为，随着旅游需求不断升级，人们注重的不再只是居住本身，而是多元化、本土化体验，民宿领域未来将出现更多满足旅居市场的产品形态。

　　“在这里可以领略千年永乐宫壁画的风采，游览黄河湾的壮阔，还能体验非遗剪纸、露营烧烤。”入住携程度假农庄芮城黄河湾联营店的游客朱伟对这次出游很满意。“五一”假期前一周，该农庄假期期间的预订率已经超过92%，两天及两天以上连住订单占比超过三成。

　　“五一”假期，交通出行消费增长明显。滴滴出行数据显示，“五一”假期打车需求同比上涨17%，异地打车需求同比上涨29%。与去年相比，长线游需求更加突出，常驻地与目的地相距2000公里以上的异地打车需求同比上涨38%。

　　自驾游市场呈现消费升级与出行半径扩大的特点。携程租车数据显示，“五一”假期全国人均租车消费较去年增长24%，平均租车时长延长至4天，异地自驾订单占比高达85%，异地出行规模持续扩容。

　　

　　“五一”假期

　　国内3.14亿人次出游总花费超1800亿元

　　记者6日从文化和旅游部获悉：2025年“五一”假期，各地推出丰富多彩的旅游产品、文化活动和惠民举措，着力满足群众多元化和个性化需求。据文化和旅游部数据中心测算，假期5天全国国内出游3.14亿人次，同比增长6.4%；国内游客出游总花费1802.69亿元，同比增长8.0%。

　　（本报记者  郑海鸥）

　　

　　消费行业销售收入同比增15.2%

　　国家税务总局6日发布的增值税发票数据显示，今年“五一”假期，全国消费相关行业销售收入同比增长15.2%，其中消费品“以旧换新”政策带动家电及通讯器材类商品消费需求旺盛，家居用品及珠宝首饰消费增幅较高，个性化旅游服务消费受到青睐。

　　（本报记者  王  观）  

　　

　　银联网联处理支付交易超234亿笔

　　记者6日从中国人民银行获悉：今年“五一”假期，银联、网联共处理支付交易234.39亿笔、金额7.64万亿元，较去年“五一”假期分别增长20.49%、3.21%。其中，处理境外来华人员支付交易笔数、金额较去年同期分别增长244.86%、128.04%。

　　（本报记者  吴秋余）

　

　　高速公路服务区充电量创历史同期新高

　　今年“五一”假期，新能源汽车流量增长。国家电网智慧车联网平台数据显示，5月1日至5日，平台充电量超1.24亿千瓦时，同比增长超20%。其中，高速公路服务区充电量超3771万千瓦时，同比增长超29%，均创历史同期新高。

　　（本报记者  丁怡婷）

　

　　出入境1089.6万人次

　　今年“五一”假期，全国口岸出入境安全高效、平稳有序。记者从国家移民管理局获悉：边检机关共保障1089.6万人次中外人员出入境，日均217.9万人次，较去年“五一”假期增长28.7%。入境外国人中，适用免签政策入境38万人次，较去年同期增长72.7%。

　　（本报记者  张天培）

　　

　　文博场馆接待观众超6000万人次

　　记者从国家文物局获悉：今年“五一”假期，文博场馆人气高涨，全国博物馆接待观众6049.19万人次，较去年“五一”假期参观人数增加了879.87万，同比增长17%，创历史新高；全国55家国家考古遗址公园观众达331.32万人次，同比增长2.3%。

　　（本报记者  王  珏）

　　版式设计：汪哲平

　　《 人民日报 》（ 2025年05月07日 07 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)
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