“五一”假期跨区域人员流动量超14.65亿人次
2025年05月07日05:43 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京5月6日电 （记者韩鑫、李心萍、邱超奕）记者6日从交通运输部等部门获悉：今年“五一”假期，全社会跨区域人员流动量超14.65亿人次，日均2.93亿人次，比去年同期增长7.9%。分方式来看，铁路客运量1.01亿人次，日均2034万人次，同比增长10.8%；公路跨区域人员流动量13.44亿人次，日均2.68亿人次，同比增长7.6%；水路客运量861万人次，同比增长23.8%；民航客运量1115万人次，同比增长11.8%。
今年“五一”假期，小客车自驾出行火热，省内短途与跨省中长途出行交织，全国高速小客车日均流量约5580万辆，占客车比例约99%，较去年同期将明显增长。旅游公路作为连接景区的重要纽带，正成为推动自驾出行和旅游消费增长的新抓手。
《 人民日报 》（ 2025年05月07日 07 版）
(责编：杨光宇、胡永秋)
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