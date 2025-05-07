马建堂

党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央高度重视民营经济发展，出台一系列鼓励和支持民营经济发展的重大举措。为进一步优化民营经济发展环境，激发民营企业家投身中国式现代化的信心，促进民营经济持续、健康和高质量发展，根据党的二十届三中全会《决定》，经过有关方面和社会的共同努力，《中华人民共和国民营经济促进法》（以下简称《民营经济促进法》）于2025年4月30日正式颁布。这是我国民营经济发展史上一件里程碑式大事，是全国亿万非公有制经济人士翘首以盼的好事。

党的方针政策成为法律，彰显党和国家鼓励、促进民营经济发展的坚定决心

习近平总书记高度重视民营经济的健康发展和高质量发展，充分肯定民营经济在改革开放和社会主义现代化建设事业中的重要地位和积极作用，殷切希望广大民营企业和民营企业家坚定做中国特色社会主义的建设者、中国式现代化的促进者。党中央、国务院于2019年12月发布关于营造更好发展环境支持民营企业改革发展的意见，2023年7月发布关于促进民营经济发展壮大的意见。

对非公有制经济认识的深化和民营经济的发展壮大，提出了把党的方针政策法治化的客观要求，也为制定一部符合时代要求的、有利于非公有制经济发展的专门法律奠定了实践基础。顺应这一大势，党的二十届三中全会提出“制定民营经济促进法”的明确要求。

经过一年多的深入细致认真工作，这部关于民营经济发展的基础性法律正式颁布，充分彰显了党和国家鼓励、支持、引导民营经济发展的坚定决心，表明我国促进民营经济发展的方针政策转化为神圣的法律，必将进一步统一全社会对促进民营经济发展的理论认识和实践认同，必将进一步调动民营企业家和非公有制经济人士投身中国式现代化伟大事业的积极性和创造性。

坚持“两个毫不动摇”，促进多种所有制经济共同发展

《民营经济促进法》坚持“两个毫不动摇”，促进多种所有制经济共同发展。

该法第一条开宗明义地规定，为优化民营经济发展环境，保证各类经济组织公平参与市场竞争，发挥民营经济在国民经济和社会发展中的重要作用，根据宪法，制定本法。该法第二条规定，国家坚持和完善公有制为主体、多种所有制经济共同发展等社会主义基本经济制度，毫不动摇巩固和发展公有制经济，毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展。该法第三条规定：民营经济组织与其他各类经济组织享有平等的法律地位、市场机会和发展权利。

《民营经济促进法》把对民营经济组织平等对待的要求落下来，保障其公平参与市场竞争。

在市场准入环节，该法规定：国家实行全国统一的市场准入负面清单制度。市场准入负面清单以外的领域，包括民营经济组织在内的各类经济组织可以依法平等进入。

在生产经营环节，该法规定：国家保障民营经济组织依法平等使用资金、技术、人力资源、数据、土地及其他自然资源等各类生产要素和公共服务资源，依法平等适用国家支持发展的政策。

在公共资源交易方面，该法规定：公共资源交易活动应当公开透明、公平公正，依法平等对待包括民营经济组织在内的各类经济组织。

在金融服务方面，该法规定：金融机构在授信、信贷管理、风控管理、服务收费等方面应当平等对待民营经济组织。

坚持依法平等保护，切实保障民营经济组织及其经营者的各种合法权益

《民营经济促进法》坚持问题导向，聚焦民营企业重点关切的权益保护问题，立足我国社会主义制度和国情，明确法律要求，增强制度刚性，给广大民营企业家吃下“定心丸”。

该法明确：民营经济组织及其经营者的人身权利、财产权利、经营自主权，民营经济组织经营者的名誉权、荣誉权、隐私权、个人信息等人格权益受法律保护，任何单位和个人不得侵犯。

该法规定：国家机关及其工作人员依法开展调查或者要求协助调查，应当避免或者尽量减少对正常生产经营活动产生影响。

该法要求：任何单位不得违反法律、法规向民营经济组织收取费用，不得实施没有法律、法规依据的罚款，不得向民营经济组织摊派财物。

该法规定：国家机关、事业单位、国有企业应当依法或者依合同约定及时向民营经济组织支付账款。有了这条法律规定，恶意拖欠将成为违法行为，这就为民营经济组织维护权益提供了法律依据。

该法也对舆论关注较多的异地执法作了严格限定：规范异地执法行为，建立健全异地执法协助制度。禁止为经济利益等目的滥用职权实施异地执法。

坚持多环节多方式鼓励、支持，促进民营经济健康发展和高质量发展

《民营经济促进法》明确以多种方式鼓励和支持民营经济组织发展，推动民营经济在我国经济社会发展中发挥更大作用。

该法规定：支持民营经济组织参与国家重大战略和重大工程。支持民营经济组织在战略性新兴产业、未来产业等领域投资和创业，鼓励开展传统产业技术改造和转型升级，参与现代化基础设施投资建设。

该法也规定：督促引导金融机构合理设置不良贷款容忍度、建立健全尽职免责机制、提升专业服务能力，提高为民营经济组织提供金融服务的水平。支持符合条件的民营经济组织通过发行股票、债券等方式平等获得直接融资。

该法还规定：国家鼓励、支持民营经济组织在推动科技创新、培育新质生产力、建设现代化产业体系中积极发挥作用。国家加强对民营经济组织及其经营者原始创新的保护。

注重在鼓励支持中，规范和引导民营经济健康发展和民营经济人士健康成长

党和国家对民营经济发展的鼓励和支持是一贯的，对民营经济健康发展的规范和引导也是一贯的，这是鼓励、支持、引导非公有制经济发展这一宪法和法律要求的应有之义，也体现了党和国家对民营企业和民营企业家的真正爱护和殷切期望。

《民营经济促进法》在总则中强调：民营经济组织及其经营者应当拥护中国共产党的领导，坚持中国特色社会主义制度，积极投身社会主义现代化强国建设。民营经济组织及其经营者从事生产经营活动，应当遵守法律法规，遵守社会公德、商业道德，诚实守信、公平竞争，履行社会责任，保障劳动者合法权益，维护国家利益和社会公共利益，接受政府和社会监督。

习近平总书记指出，新时代新征程民营经济发展前景广阔、大有可为，广大民营企业和民营企业家大显身手正当其时。广大民营企业家要以《民营经济促进法》颁布为契机，尊法学法守法用法，胸怀报国志、一心谋发展、守法善经营、先富促共富，为推进中国式现代化作出新的更大贡献。

（作者为十四届全国政协常委、经济委员会副主任，本报记者刘志强整理）

《 人民日报 》（ 2025年05月07日 10 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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