本报记者 胡 健 李 刚

第137届中国进出口商品交易会（广交会）线下展于5月5日在广东广州落幕。作为我国外贸“晴雨表”“风向标”，本届广交会成为展示我国外贸韧性的窗口。

28.8万名境外采购商

朋友圈越来越大

“本届广交会似乎比任何一届来宾都多。”在广交会展馆，马来西亚中国总商会中央理事兼国际商务委员会主席、马来西亚三江贸易有限公司负责人丁扬岗说，他从1990年秋天随父亲参加广交会，30多年间的广交会他一届都没有落下，每一次来广交会都会有不同的收获。

“一个展会能够聚集3万多家出口企业，聚集20多万名全球采购商，这就是广交会的魅力。”丁扬岗表示，在广交会上，马来西亚企业深切感受到，中国有着完整的产业体系、强大的供应链、超强的制造能力。丁扬岗表示，马来西亚企业与中国企业优势互补，双方的合作凸显了双边关系的韧性，期待两国企业能抓住机遇、互利合作，共同应对全球不确定性带来的挑战。

“第137届广交会吸引28.8万名境外采购商参会，这一数据背后折射出多重经济信号和全球贸易格局的深层变化。”广东财经大学商贸流通研究院原院长王先庆表示，广交会的朋友圈越来越大，通过市场多元化和多边国际经贸合作，在抵御外部冲击的同时，我们携手贸易伙伴共同传递维护多边贸易体制的坚定决心，持续巩固与提升自身在全球供应链中的重要地位。

意向出口成交254.4亿美元

市场布局更加多元

“本届广交会，我们重点接待来自欧洲、南美及共建‘一带一路’国家的采购商。通过合理调整布局，拓展新的市场。”在广交会品牌展区，格兰仕集团董事长梁昭贤说。

据统计，第137届广交会现场意向出口成交254.4亿美元，与去年春季同期举办的第135届广交会相比，增长3%，其中共建“一带一路”国家成交占比超六成，成为拉动成交增长的重要引擎。

“我们接待了许多来自新兴市场的采购商，尤其以南美、东南亚、中东的客户居多，欧洲的采购商也表达了强烈的合作意愿，我们的出口市场越拓越宽。”星星制冷外贸总经理薛新宇介绍，“过去我们过度依赖美国市场，广交会为我们提供了更广阔的空间。”今年该公司对美出口业务预计下降约20%，但欧洲及其他市场的扩大，会冲抵美国市场的下滑，业务预计整体增长约10%。

“本届广交会取得了理想的交易成果，反映了我国外贸企业通过技术创新、制度开放、市场多元化三重驱动，将广交会从传统贸易平台升级为全球产业链协同枢纽。”广东省社会科学院研究员邓江年表示，这既是对单边主义的反击，也表明中国外贸从“规模扩张”转向“价值创造”的新阶段。

102万件新产品

绿色低碳广受欢迎

空翻、练武术、端茶倒水……在本届广交会的服务机器人专区，46家机器人企业集中展示了我国服务机器人最新发展成果和上下游产业链情况，成为展会的突出亮点。

“本届广交会，我们接待了很多国家的采购商。第一天一位迪拜的客户在展位看过产品演示后，马上要求到工厂作进一步了解。另一位新加坡客户现场便下了订单。”广东凌度智能销售总监陈思宏说。

在本届广交会上，新产品、新技术、新设计、新材料、新工艺大量涌现，绿色低碳、智能化产品广受关注，成为撬动订单和开拓市场的有力支点。企业现场展示产品超455万件，其中新产品102万件、绿色低碳产品88万件、智能产品32万件。

“我们的空调能自主感知调节温度，既节能，又可以避免过去经常‘半夜被冻醒’的情况。这项技术获得了很多境外采购商的肯定。”志高空调海外营销公司总经理廖世兴说，“创新永远是企业竞争的原动力，再加上过硬的产品质量、优秀的服务配套体系，我相信‘中国制造’能克服目前的困难。”

海尔海外电器产业有限公司副总裁张庆福说，和欧洲标准相比，海尔推出的最新款洗衣机节能60%，大容量冰箱节能20%，热泵洗碗机节能40%，获得不少海外采购商青睐。

《 人民日报 》（ 2025年05月07日 10 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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