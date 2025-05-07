主要行业投资增速均保持两位数增长

本报北京5月6日电 （记者韩鑫）记者从中国轻工业联合会获悉：一季度，在系列扩内需、促消费政策支持下，规模以上轻工企业实现营收5.4万亿元、同比增长4.8%，实现利润超3000亿元、同比增长1.4%，轻工业经济运行总体平稳、稳中有进。

生产回升向好。一季度，规模以上轻工业增加值同比增长7.3%，增速较去年末加快2.2个百分点。得益于消费品以旧换新政策，3月份，电动自行车、洗衣机、空调等产品产量实现两位数增长。

投资较快增长。轻工行业发展信心持续增强，一季度，轻工主要行业投资增速均保持两位数增长，投资增速高于制造业投资增速。

今年以来，消费品以旧换新支持资金规模翻番、商品种类扩围。“随着政策效应持续向供给端传导，轻工相关产业规模不断扩大，国内市场持续回暖，带动轻工业经济增长。”中国轻工业联合会会长张崇和表示。

1至3月份，家用电器和音像器材类商品零售额增长19.3%，自上年9月份以来保持两位数增长。消费品以旧换新政策有力促进了产业发展和绿色转型，家用电器和音像器材类中的高能效等级家电和智能家电销售连续保持高速增长态势，家电市场呈现明显的消费升级趋势。

家具、家装厨卫相关行业市场规模迎来快速增长。在各地区消费品以旧换新政策发力显效等因素带动下，1至3月份，家具类商品零售额同比增长18.1%，增速比上年全年加快14.5个百分点。

《 人民日报 》（ 2025年05月07日 10 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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